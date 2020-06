Setur irá ofertar 4 cursos gratuitos para profissionais do turismo

02/06/20 - 06:05:04

Inscrições estão abertas de 2 a 15 de junho

Visando dar continuidade às ações de qualificação e capacitação profissional durante o período de isolamento social, a Secretaria de Estado do Turismo do Maranhão (SETUR-MA), ofertar gratuitamente quatro cursos livres na modalidade a distância (EAD).

As inscrições para os cursos de Boas Práticas para Manipulação de Alimentos, Estratégias de Atendimento no Turismo, Vendas Inteligentes para Artesãos, todos estes com carga horária de 20 horas, e Vendas Inteligentes para Bares e Restaurantes, carga horária de 16 horas, podem ser realizadas de 2 a 15 de junho, por meio do site www.maisqualificaturismoead.com.br no qual será direcionado para a página de inscrição, bastando escolher o curso de sua preferência e preencher a ficha de inscrição.

As aulas estão previstas para iniciarem no dia 20 de junho, sendo ministradas com interação online entre alunos e instrutor através de fóruns, desafios e chat via plataforma, sem nenhum encontro presencial.

Para o secretário estadual de turismo, Catulé Júnior, a oferta de cursos faz parte das ações de continuidade ao Programa Mais Qualificação e Turismo, da Superintendência de Qualificação Profissional.

“Estamos planejando ações e dando continuidade à qualificação dos serviços e potencializando nossos produtos. Nós estruturamos a oferta desses cursos nesse momento de crise como forma também de adequar esses profissionais a essa nova realidade sanitária que se configura”, destacou o secretário.

Os cursos são voltados especificamente para artesãos, estudantes universitários, professores e profissionais do setor de alimentação público e privado, além do segmento turístico no estado e, serão divididos em quatro turmas de no máximo 50 alunos e aulas de um mês de duração com datas específicas que serão definidas logo no início das aulas.

Os conteúdos serão disponibilizados por meio da plataforma de aprendizagem Moodle, onde os alunos poderão acessar as videoaulas, slides em formato PDF e materiais de apoio como sites, blogs e indicações de vídeos.

A seleção dos candidatos deverá atender a critérios de acordo com o público alvo de cada curso. No final do curso, os alunos serão submetidos a uma avaliação e, logo após, poderão acessar por meio de um link o certificado digital de conclusão do curso.

Os cursos online, preparados pela equipe técnica da Setur para uma edição especial do “Mais Qualificação e Turismo EAD”, possuem uma proposta de metodologia flexível, que permite ao aluno a comodidade de estudar de onde estiver, a qualquer hora e por meio das mais variadas tecnologias. O aluno só poderá acessar a plataforma e os conteúdos do curso, após o processo de seleção, por meio de um cadastro de usuário e senha fornecidos pela equipe técnica da secretária.

O superintendente de Qualificação Profissional da Setur-MA, Fernando Campelo, explicou que a ação faz parte de uma alternativa encontrada pelo governo do estado como forma de suprir a necessidade de atualização e capacitação profissional no segmento turístico durante o período de isolamento social.

“A oferta desses quatros cursos faz parte de um esforço e preocupação do Governo do Maranhão em dar continuidade as ações de qualificação e capacitação desses profissionais de forma a se adequar a uma nova realidade que deveremos seguir pós pandemia”, explicou o superintendente.

OS CURSOS

Os cursos oferecidos pelo programa “Mais Qualificação e Turismo” promovem a capacitação da cadeia produtiva do turismo, considerando a diversidade de cenários e demandas relacionadas aos Polos Turísticos do Maranhão.

Diante da conjuntura econômico-social atual do Brasil e do mundo, o programa tem como objetivo utilizar o ensino à distância como ferramenta para oportunizar e auxiliar estudantes, professores e profissionais do setor de alimentação, assim como do trade turístico local a minimizar os impactos gerados pela Covid-19 no estado.

VENDAS INTELIGENTE PARA ARTESÃOS:

Voltado exclusivamente para trabalhadores que produzem e comercializam artesanato, o curso irá possibilitar ao artesão direcionamentos inteligentes, criativos e inovadores para vender sua produção por canais diferenciados durante a pré-venda, venda e pós-venda. Estima-se que com essas ações, os artesãos possam obter uma visão mais estratégica e criativa para vender em tempos de crise.

VENDAS INTELIGENTE PARA BARES E RESTAURANTES:

Destinado para profissionais do setor de restauração (Bares, Restaurantes e Similares), o curso possibilitará aos donos destes estabelecimentos formas de vendas diferenciadas usando cardápios atrativos e entregas delivery com custo-benefício. Como resultado esperado, a possibilidade de uma maior geração de receitas a partir de novos formatos de vendas.

BOAS PRÁTICAS PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS:

Com foco em estudantes universitários, professores e profissionais do setor de alimentação, o curso irá alertar sobre os principais riscos de biossegurança alimentar, as boas práticas e como vender com credibilidade e segurança. Dessa forma, espera-se que esses estabelecimentos de alimentos e bebidas estejam preparados para vender com confiança em tempos de crise.

ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO NO TURISMO:

Com o público alvo focado em profissionais do trade turístico, este curso irá possibilitar ao aluno conhecer os diversos canais oportunos para atendimento ao turista gerando manutenção no relacionamento e prestação de serviço, fazendo com que os estabelecimentos e profissionais do turismo aprendam novas formas de atendimento.

Da assessoria