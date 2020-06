Unidade Sentinela de coronavírus está pronta para atender a população de Salgado

02/06/20 - 05:56:52

A Unidade Sentinela (US) de atendimento às síndromes gripais e coronavírus (COVID-19) do município de Salgado já está funcionando e dando atendimento aos casos relacionados à pandemia no município. Ela fica localizada na Clínica de Saúde da Família (CSF) Governador Marcelo Déda, no bairro Estação, cidade, e recebe uma média de 10 casos suspeitos, entre os quase 40 pacientes que a unidade de saúde recebe por dia para o atendimento de urgência à população.

Com equipes de plantão também nos finais de semana, a US atendente das 7 às 19 horas todos os dias e conta com profissionais médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, que foram contratados excepcionalmente para expandir o atendimento à população. Seguindo o protocolo estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e também pelo Ministério da Saúde, as pessoas que chegam ao local passam por uma série de avaliações até ver a necessidade do teste rápido do COVID-19.

Com entrada específica, a ala da US recepciona os pacientes através de profissionais de saúde devidamente equipados com os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), onde passam por uma pré-avaliação para saber se realmente estão infectados com o vírus ou não. O setor também conta com salas para aplicação de medicação, oxigenação e teste rápido. Os pacientes que necessitam de internamento são encaminhados, através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), para o hospital de referência da região, que se encontra no município de Lagarto.

A coordenadora da CSF, Gilvanda Pereira de Aquino, dá mais detalhes sobre o atendimento. “Estamos preparados para receber os pacientes que se encontram no Município e, caso for preciso, encaminhá-los para o hospital da forma adequada. Aqui, nós estamos preparados para atender os casos de urgência, com todos os profissionais com EPIs, medicamentos e também aparelhos de oxigenação, para auxiliar nos casos mais graves, caso haja necessidade”, detalha, afirmando que a CSF também vem fazendo atendimento com relação a outros casos de urgência, mas de forma restrita e em ala específica, devido a pandemia.

TDantas Comunicação