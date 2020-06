Arena Carlos Magalhães será utilizada como unidade de referência para covid-19

Na última segunda-feira, 1, a Arena Carlos Magalhães, em Canindé do São Francisco, ganhou uma nova utilidade. O ginásio de esportes agora será utilizado como Unidade de Saúde de Referência para Covid-19 no município. A unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 17h às 22h, com uma sala para acolhimento para casos suspeitos da Covid-19, e contará com uma equipe formada por médico, enfermeiro e técnico em enfermagem. ⠀

A mudança de local ocorreu em razão do aumento significativo no número de pessoas que buscaram o teste rápido nas últimas duas semanas. Com a crescente demanda, a Secretaria Municipal de Saúde optou por montar uma estrutura maior, que acomodasse melhor a população. Por dois meses os atendimentos foram realizados no Posto de Saúde do bairro da Torre.

A Prefeitura de Canindé do São Francisco reforça que ao apresentarem os sintomas da Covid-19 (coriza, febre e tosse) as pessoas devem procurar a Unidade de Saúde de Referência. É possível também entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para agendar o atendimento ou tirar dúvidas sobre a doença. Os telefones de contato são: (79) 3346-1970 ou 98841-2275.

ASCOM

Prefeitura de Canindé de São Francisco