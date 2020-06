Cantor Devinho Novaes é indiciado por lesão corporal em caso de violência doméstica

03/06/20 - 13:02:16

O cantor sergipano Devinho Novaes foi indiciado pela Polícia Civil por lesão corporal, difamação, injúria e dano no caso de violência doméstica contra uma ex-namorada, a blogueira Luzia Lima, em fevereiro deste ano. O caso foi remetido à Justiça de Nossa Senhora da Glória nesta quarta-feira (3), cidade onde a denúncia foi feita.

A informação foi passada pela Polícia Civil que através de nota informa que o cantor Deivson Aleixo Santos, que se tornou conhecido com o nome “Deivinho Novaes”, foi indiciado pelos delitos de lesão corporal, difamação, injúria e dano. Todas essas práticas delituosas em contexto de violência doméstica contra a ex-namorada, a blogueira Maria Luzia Vieira Lima, conhecida como “Luzia Lima”.

De acordo com a Polícia Civil, apesar de intimado, o cantor não compareceu a Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, tendo o advogado dele impetrado Habeas Corpus para ele não ser ouvido. O pedido foi negado pela Justiça.

Em razão de não mais se permitir condução coercitiva de investigado em procedimentos investigativos criminais, o inquérito policial, com as provas reunidas, foi concluído com o indiciamento do cantor e remetido à Justiça de Nossa Senhora da Glória, neste dia 3, vinculado ao mesmo processo que decretou medidas protetivas em favor da blogueira.

Dessa forma, cabe agora ao Ministério Público decidir se oferece denúncia contra o indiciado ou se pede novas diligências para a Polícia.

Com informações do radialista Alex Carvalho