Covid-19 dispara em Sergipe com 434 novos casos nesta quarta-feira e mais oito mortos

03/06/20 - 22:00:32

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta quarta, 3, o boletim epidemiológico do novo coronavírus, com 434 novos casos registrados e mais oito mortes. Sergipe passa a ter 7.989 pessoas infectadas e 180 óbitos.

A maioria das vítimas da COVID-19 registradas no dia de hoje são do sexo feminino: três são moradoras da capital sergipana, a primeira delas é uma idosa de 91 anos, com hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e asma; outra de 55 anos, com diabetes; e uma outra senhora, de 85 anos, com doença cardíaca e neurológica. As outras duas vítimas mulheres são: 72 anos, hipertensa, de Itabaianinha; e 62 anos, moradora de Neópolis, que possuía neoplasia como comorbidade.

Os três homens que faleceram são: 60 anos, morador da capital sergipana, com imunossupressão; outro, de 57 anos, da cidade de São Cristóvão, sem comorbidades; e um senhor de 79 anos, da cidade de Nossa Senhora do Socorro, também sem comorbidades.

São 3.027 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 21.439 exames e 13.450 foram negativados. Estão internados 389 pacientes, sendo 145 em leitos de UTI (74 na rede pública e 71 na rede privada) e 244 em leitos clínicos (153 na rede pública e 91 na rede privada). São investigados mais 29 óbitos.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico do Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br.