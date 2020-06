Decidir entre a economia e a vida

03/06/20 - 01:21:39

Diógenes Brayner – [email protected]

Governador Belivaldo Chagas está extremamente cauteloso em relação à flexibilização gradual para abertura do comércio e outros segmentos da economia. Não que a situação seja boa para alguém, até mesmo para o próprio Estado, mas entre ativar todos os segmentos da economia e evitar que o crescimento do Covid-19 provoque novas mortes, Belivaldo deixa claro que opta pela segunda. Não dá para ativar todo o comércio, reabrir atividades não essenciais e abrir covas para enterrar novos mortos.

Sinceramente nada é fácil. Os hospitais lotados – tanto nas enfermarias, quanto nas UTIs – e o dilema do desemprego, das falências e da também da manutenção da vida. Mas, as situações difíceis com vida, ainda se consegue uma forma de recuperação, mas, com um sepultamento rápido em vala comum, será mesmo o “fim do fim”. Apenas para uma constatação: o Huse tem 28 leitos de UTI, com 25 deles ocupados, o que dá mais de 89% de ocupação. O Hospital Cirurgia tem 20 leitos, 17 deles ocupados, com apenas mais três leitos disponíveis. A maioria dos hospitais em todo o Estado está com esse limite, incluindo-se o Renascença e o do Coração, que estão servindo ao Governo e já esgotaram os leitos de UTI.

Os hospitais particulares estão nesse mesmo patamar. Um deles com 92,3% de ocupação e um outro sem receber mais pacientes graves. Isso contabilizado até à noite de ontem, sem saber o que pode acontecer no decorrer da semana. E o quê fazer nesse momento que o sistema de saúde entra em asfixia? Escancarar as portas e ficar sem ter onde socorrer os doentes? Não dá para deixar de desconhecer que se precisa de decisões corajosas. Claro que sim! Não dá, também, para ignorar que a vida corre risco em todos os quadros expostos, mas é insensível cruzar os braços para quem tende a morrer primeiro e agoniza numa ambulância à cata de leitos inexistentes.

Há necessidade, e é claro, de se fazer um estudo profundo para a abertura gradual do comércio, sem provocar o avanço da doença. Se não for assim, chegará a um ponto que não haverá solução… E nem salvação. É bom se unir, se reunir, discutir e chegar a um consenso para uma solução que se abram as lojas, mas se preservem a vida. E isso não deve ser atribuição apenas do Governo, mas de todos que têm responsabilidade com o cidadão. Afinal, os setores que desenvolvem a economia também precisam de vivos para sobreviver.

Fará avaliação

Com o fim do ponto facultativo nas segundas-feiras, abriu-se a perspectiva de que pode haver alguma abertura em setores do comércio na próxima avaliação.

*** Caso aconteça será de forma gradual, para evitar excesso de pessoas nas ruas. Mas isso só será possível a partir do dia 15 deste mês.

Recuo e avanço

A decisão de abrir na sexta-feira, dia 15, tomada pelo governador Belivaldo Chagas, é para que não haja uma oscilação em relação ao avanço e recuo do Covid-19.

*** Será essa a razão da abertura gradual, porque no primeiro avanço tudo pode retornar à estaca zero.

Sobre a Sarandaia

Até a festa da Sarandaia, na madrugada de domingo em Capela, havia registro de 26 casos do Covid-19 no município.

*** Ontem, dois dias depois, se contabilizou 33 casos, sete a mais da data anterior à festa. A população está receosa e tem ficado em casa.

Jorginho se afasta

O secretário municipal Jorginho Araújo (PSD), foi afastado do cargo pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Na realidade, foi uma desincompatibilização.

*** Jorginho é um nome do partido para ser indicado a vice na chapa de Edvaldo e teria que se afastar da função para evitar impedimentos.

Nome para vice

Segundo um vereador, nome para vice-prefeito, em qualquer chapa, depende das conversas e alianças futuras. Isso, lógico, que vai acontecer mais à frente e Jorginho pode não ser o nome dentro de uma composição.

*** Entretanto, nos bastidores da Prefeitura, Jorginho é forte para vice, tem apoio dos vereadores aliados e excelente relacionamento com Edvaldo Nogueira.

Atenção: Traque ou Bomba?

Essa sai do fundo dos bastidores: a Delegada Geral da Polícia Civil, Catharina Feitosa, teria sido convidada para ser a candidata à vice do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT).

*** Catharina teria chegado a se animar com o convite, mas até agora ainda não se desincompatibilizou do cargo, o que pode acontecer até sexta-feira.

*** A informação é de fonte muito bem entrosada e que pediu o máximo de sigilo.

Alessandro e PL

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) solicitou retirada de pauta do PL 2630, de sua autoria, alegando que o relatório não fora apresentado até ontem.

*** Na realidade, o PL 2630 foi praticamente rejeitado por segmentos da sociedade e combatido até por segmentos da igreja,

*** – Reitero a urgência de que seja apreciado e votado pelo Senado, mas garantindo ampla publicidade e debate, disse Alessandro.

Texto conjunto

Após o Senado retirar ontem o projeto de lei sobre fake news, de autoria do senador Alessandro Vieira (Cidadania), o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), disse que irá conversar com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM), para as Casas construírem texto em conjunto.

*** – Acho que esse é um tema que interessa a todos. É um tema que interessa à sociedade e uma pesquisa do Ibope mostrou isso, disse Maia.

Enfrentar arroubos

O pré-candidato a prefeito de Aracaju pelo partido Democracia Cristã (DC), Paulo Márcio, insiste na crítica. Diz que “o PL dos fakes news saiu de pauta graças à resistência e mobilização da sociedade”.

*** – Enfrentar os arroubos ditatoriais é a única forma de manter viva a democracia, disse.

Valadares e ACM Neto

O pré-candidato a prefeito de Aracaju pelo PSB, Valadares Filho, telefonou ontem para o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM) para parabenizá-lo pelo trabalho que ele realiza no combate à pandemia na capital baiana.

*** A conversa foi demorada e os dois combinaram trocar ideias mais à frente e tratar sobre as eleições municipais.

Conversas aceleradas

Em Aracaju, as conversas sobre uma composição de partidos de oposição se aceleram e a ideia é que todos se unam para tentar o melhor nome que dispute a Prefeitura de Aracaju e consiga chegar ao segundo turno.

*** A maioria já concorda que a divisão de partidos de centro direita e direita não favorece a nenhum dos candidatos que disputam com Edvaldo Nogueira (PDT).

Jairo será candidato

O ex-deputado estadual Jairo Santana (Republicanos) confirma sua pré-candidatura a prefeito de Nossa Senhora da Glória e atende a apelo dos eleitores.

*** Jairo chegou a revelar que não via motivo para deixar de disputar o mandato, porque vê chances reais de eleição.

Fica para depois

O deputado estadual Georgeo Passos disse ontem que o momento é de ajudarmos os sergipanos a superar essa questão que atinge a saúde das pessoas.

*** Diz que política ficará para o momento apropriado. E que agora conversa só para resolver problemas relacionados ao Covid-19.

Um bom papo

O Globo – Em áudio de reunião, presidente da Fundação Palmares se refere ao movimento negro como ‘escória maldita’.

Agora é violência – Os black blocs voltaram? Protestos pelo Brasil descambam para a violência. O País está se tornando insustentável.

Assusta mais – Presidente Bolsonaro demonstrando apoio dos generais assusta mais que o Covid-19, que ele não acredita.

São João – Este ano não terá festa de São João em Aracaju, mas isso ao impede que o santo seja comemorado de forma pessoal pelos seus devotos.

E os namorados – O Dia dos Namorados também terá sua curtição entre os casais, com tudo que acontecia antes de se enfrentar a pandemia.

Para atrair casais – Os motéis estão funcionando não a tanto vapor. Mas já se faz publicidade para atrair casais. Nisso há expectativa.

Por Sergipe – O ex-deputado federal André Mora (PSC) deixa o Rio, mas tem trânsito livre entre os amigos que deixou por lá. Disputará mandato em 2022 por Sergipe.

Rebelião Armada – Segundo a Veja Online, o ex-ministro Sergio Moro diz que “Jair Bolsonaro ‘quer promover rebelião armada”.

Roberto Requião – O novo manifesto pela democracia é a refundação do PSDB, provavelmente sob o patrocínio da CIA.

Tem recalcado – O cantor Lobão participou ontem do Roda Viva, na TV-Cultura e disse: “A direita não tem intelectual, a direita tem recalcados.”

Massa de manobra – O povo não pode se tornar em massa de manobra. Tem que se organizar e lutar pela democracia. Esse clima tenso – político e institucional – interessa a quem estar no poder.