DEPUTADO QUER PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL SEM REDUÇÃO DE VALOR

03/06/20 - 13:28:53

Mais de 50 milhões de pessoas estão recebendo o Auxílio Emergencial. Para muitos, essa é a única renda para sobreviver no período da pandemia do Coronavírus. Por conta disso, na noite de terça (02), o deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) solicitou a prorrogação do Auxílio Emergencial sem redução do valor, durante a sessão da Câmara Federal.

De acordo com Fábio Henrique, o benefício de R$ 600,00 tem sido a salvação de milhões de brasileiros, que não têm nada para comer porque são impedidos de exercer as suas atividades profissionais. “Trago do meu querido Sergipe, no Nordeste Brasileiro, o apelo para que o governo do presidente Bolsonaro possa prorrogar o Auxílio Emergencial, não reduzir o valor, até que as pessoas possam exercer com normalidade as suas atividades profissionais, para que o pai e a mãe de família possam ganhar honestamente o pão de cada dia”, destacou o deputado pedetista.

Quase 97 milhões de CPFs, entre requerentes e familiares, foram analisados desde o início do cadastramento, em 7 de abril. Ao todo, segundo a Caixa Econômica Federal, 49,7 milhões de cadastros foram feitos no aplicativo do auxílio emergencial, com 546,7 milhões de visitas ao site e 109,2 milhões de ligações na central telefônica 111 para tirar dúvidas.

Por Henrique Matos

Foto assessoria