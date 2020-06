ALESE APROVA AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DO 11º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR

03/06/20 - 13:58:37

A propositura do deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) que trata sobre a ampliação do efetivo do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM), com sede no município de Tobias Barreto, foi aprovada na manhã de hoje, 3, durante realização da Sessão Extraordinária Remota.

A votação da matéria, proposta por meio de Indicação de nº 229, foi unânime. Segundo justificou o autor da propositura, o 11º BPM, que tem responsabilidade circunscricional sobre a região que compreende os municípios de Tobias Barreto, Itabaianinha, Tomar do Geru, Poço Verde e Cristinápolis, o número do efetivo se encontra em número reduzido para atender todos os cinco municípios.

Georgeo Passos justifica que o BPM, além de fazer a preservação da ordem pública, desenvolve outras atividades operacionais e sociais, visando, acima de tudo, a interação social e a repressão ao crime.

“A propositura é fruto da reivindicação da população, diante dos constantes assaltos e outros crimes de que vêm ocorrendo nos últimos meses na região. A propositura é fundamental para diminuir a onda de criminalidade, e trata-se de um interesse geral, para o bem estar da população local”, defendeu Georgeo Passos.

A propositura parlamentar será encaminhada ao comandante geral da Polícia Militar, Coronel Marcony Cabral, para providências expostas na matéria.

Por Stephanie Macêdo – Rede Alese

Foto: MP-SE