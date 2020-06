DEPUTADOS DEFENDEM REGRAS DE ISOLAMENTO SOCIAL; UM DEFENDE REABERTURA

03/06/20 - 14:23:55

Em sessão remota da Assembleia Legislativa de Sergipe, realizada nesta quarta-feira, o deputado Gilmar Carvalho (PSC) defendeu a reabertura do comércio, mas com ressalvas. Ele salientou que seria necessário muita fiscalização para que isso aconteça com segurança.

O deputado explicou que as necessidades da população não podem esperar. Segundo Gilmar Carvalho, suprir estas necessidades é de urgência para que as pessoas tenham condições financeiras de se manter.

Contudo, ele afirmou que o comércio precisa reabrir seguindo diversas regras para garantir a manutenção da saúde de todos. O deputado falou que é dever do poder público dar a segurança devida a esta ação.

“É reabertura com fiscalização rigorosa para que estas empresas que forem reabrir cumpram as normas com rigor, com máscara, com alcool em gel, com distanciamento, com o que é preciso. Há muito trabalhador que depende do seu trabalho e esses trabalhadores estão obrigados a se manterem parados”, declarou.

A fiscalização, de acordo com ele, iria assegurar que estas empresas cumpram rigorosamente todas as normas de saúde pública sem perder o trabalho.

Lockdown

Em contrapartida, o deputado Francisco Gualberto (PT) defendeu a mudança do isolamento para torná-la mais rigorosa em todo o estado. A ideia é fazer com que todo o comércio seja fechado por sete a dez dias.

De acordo com Gualberto, não há como garantir que a saúde seja protegida com a forma de quarentena que o povo sergipano vive atualmente. Ele explicou que tornar este isolamento ainda menos rigoroso levaria a um colapso nos hospitais.

“Nós sabemos que o povo brasileiro não vai ter disciplina suficiente (para seguir regras), então abre novos leitos de UTI, mas acrescenta mais pessoas que vão usar estas UTIs”, afirmou o deputado.

Francisco Gualberto citou outras cidades, a exemplo de São Paulo, que já aderiram ao “lockdown” como forma do que é seria necessário ser feito em Sergipe.

Por Wênia Bandeira – Rede Alese