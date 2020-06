Estádio Francão, no município de Estância, está sob nova administração

03/06/20 - 07:23:09

O Estádio Estadual Governador Augusto Franco “francão”, já está sob nova administração. Trata-se do desportista e morador do Bairro Cidade Nova Djalma Alves Martins dos Santos “Djalma do Coqueiro”.

“Eu recebi o convite do Vereador Sérgio da Larissa e hoje pela manhã tivemos um encontro com o deputado Federal Fábio Mitidieri e o prefeito Gilson Andrade na capital. É um novo desafio na minha vida e estou aqui para trabalhar para melhorar junto com a secretaria o nosso francão, resta agora organizar a papelada e cair em campo”, afirmou Djalma por telefone ao repórter Washington Reis.

Com esse retorno ao grupamento do PSD, Djalma deve está assumindo nos próximos dias, de forma oficial, a administração do Estádio Francão.

O novo administrador terá um grande desafio pela frente já que o estádio está meses sem manutenção.

O último administrador foi o jovem Carlos Alberto de Melo “Beto do Botequim” que deixou o cargo a disposição.

Problemas pela frente

A praça de Esporte continua sem iluminação em seus refletores por conta do furto por vândalos que comprometeu inclusive o placar eletrônico.

O Francão que tem capacidade para 8 mil espectadores completou 36 anos no dia 05 de Março.

Em 11 de maio de 2011, em partida válida pelo Campeonato Sergipano de Futebol de 2011, foi reinaugurado Estádio Francão. Fruto de um investimento superior a R$ 4 milhões, a estrutura do estádio foi completamente renovada para garantir uma acomodação segura e confortável para um público de até oito mil pessoas, incluindo as arquibancadas, setores de cadeiras, área vip, cabines de transmissão para a imprensa, banheiros masculinos e femininos adaptados para portadores de necessidades especiais, dentre outras conquistas.

A sua inauguração ocorreu no dia 05 de março de 1983, com grande festa, que contou com a presença das maiores autoridades do Estado de Sergipe, entre elas a do então governador do Estado, o General Dejenal Tavares de Queirós. Teve o jogo inaugural entre os times locais do Santa Cruz e Estanciano, num jogo que terminou com a vitória do time do Santa Cruz pelo placar de 1x 0, com gol histórico marcado pelo atacante Edmundo, mais conhecido como “Negão de Bela sobre o goleiro Nelson dos Santos”.

Palco de grandes jogos e de um canarinho de glórias

Em um momento oportuno, o Estanciano foi vice-campeão estadual disputou a competição regional, Copa do Nordeste, o Campeonato Sergipano e a Copa do Brasil.

Por: Washington Reis / SERGIPE REPÓRTER (Foto: Cardosinho