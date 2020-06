Filho de Malu Mader e Tony Bellotto, João Bellotto fala da estreia como ator e do trabalho como modelo

03/06/20 - 12:59:29

O sobrenome de João Mader Bellotto já entrega o parentesco. Filho da atriz Malu Mader e do músico Tony Bellotto, ele está começando a seguir os passos da mãe profissionalmente. Aos 25 anos, fará sua estreia como ator na série “Dom”, da Amazon Prime Video, sobre a vida do criminoso de classe média alta carioca Pedro Machado Lomba Neto, conhecido como Pedro Dom e morto em 2005. O papel vem sendo mantido em sigilo por causa das cláusulas de confidencialidade do contrato. Aliás, o livro que inspira o roteiro foi escrito por Tony.

– Eu vinha trabalhando em outras funções dentro da área artística. Fiz trilha sonora e experimentei roteiro. Estava sempre lendo, estudando. No ano passado, resolvi ser ator. Achei que a interpretação seria o melhor caminho para mim – explica João.

Para se preparar, ele fez curso de interpretação com Cristina Moura. Formado em Cinema, diz que ficou tranquilo ao ouvir o “gravando”.

– Não teve nervosismo. Tentei me preparar da melhor maneira possível. Correu tudo normal. Mas ainda tenho muito a aprender e a estudar. Com a prática, isso vai acontecer – diz ele, que ouviu conselhos da mãe antes de entrar no set. – A gente conversou sobre o personagem. Ela me deu uns toques.

Segundo João, Malu gostou da opção dele pela carreira de ator:

– Quando escolhi a faculdade, ela já percebeu que eu queria trabalhar nessa área. Qualquer função que fosse, estaria me apoiando. Quando decidi atuar, ela ficou feliz, claro, porque é a dela.

Ele acredita que haverá uma expectativa alta do público em relação ao seu trabalho por causa das bem-sucedidas carreiras dos pais:

– Acho que vão comparar, sim. Mas não sinto uma pressão. Acho que estar numa família de artistas ajuda mais do que atrapalha.

Em paralelo, João investe em trabalhos como modelo. Ele fez alguns em 2018 e, também no ano passado, resolveu que queria seguir nesse meio profissionalmente:

– Eu gosto. Para mim é bem tranquilo. Estou começando agora, tem muita coisa ainda, mas me sinto bem fazendo.

João é elogiado pela beleza em fotos que publica no Instagram e vem sendo chamado de “filho gato de Malu Mader” em reportagens publicadas na internet:

– Cheguei a ver isso. Acho graça. Tímido eu não fico, não. Não me incomoda.

Sobre essa exposição, aliás, ele diz que está acostumado por causa das profissões dos pais:

– Ate então não tem me incomodado. Agora vou ver como vai ser em relação a mim e aí poderei responder melhor.

Fonte/Foto: globo.com