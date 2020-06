Flayslane vibra com resultado da rinoplastia: ‘Estou amando e tenho recebido muitos elogios’. Ex-BBB 20 mostra primeira foto sem curativo

A paraibana que tirou cartilagem da costela e colocou no rosto, afirma que quem já viu o resultado do nariz repaginado, adorou!

Flay acredita que além da estética, a operação vai trazer muitos benefícios quando subir ao palco: “Vai ser melhor para cantar e respirar, principalmente quando eu estiver nas crises de bronquite asmática que entro em desespero sem conseguir respirar. No geral, vai me ajudar muito, pois por eu já ter me acostumado com essa carninha sem saber da existência dela, não tinha consciência que pode ficar ainda melhor para cantar e respirar normalmente”.

Há dois dias da intervenção cirúrgica, ela ainda toma todos os cuidados necessários: “Por enquanto, o nariz ainda está entupido. Hoje faz dois dias de pós-cirúrgico e só a partir dos 15 começa a desentupir e aí começo a sentir os benefícios da cirurgia. Tenho que tomar todos os remédios nas horas certas, lavar o nariz sempre com soro fisiológico e aumentar a imunidade. Ficar longe do coronavírus é importante, pois sou grupo de risco.”

A cantora escolheu fazer a rinoplastia durante a pausa exigida pelo covid-19 para poder se recuperar com tempo, já que está com os shows parados: “A vida profissional só volta ao normal a partir do momento que o mundo voltar também. Agora posso dar atenção e tomar todos os cuidados que eu se estivesse na rotina normal com certeza não cuidaria como me conheço e já que a equipe médica liberou e conseguiu me assegurar total segurança então eu decidi fazer”.