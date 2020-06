GUSTINHO: VALMIR E OS REIS QUEREM REBAIXAR A POLÍTICA DE LAGARTO AO NÍVEL DELES

O deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) rechaçou com veemência a forma como a oposição vem se comportando em Lagarto. O parlamentar afirmou que tanto o ex-prefeito cassado Valmir Monteiro, quanto os integrantes da família Reis querem fazer uma política covarde, rasteira e nivelada por baixo.

“Quase que diariamente eles inventam denúncias sem pé nem cabeça, vazias e mentirosas com o único objetivo de tentar desestabilizar a administração da prefeita Hilda. Tudo isso com o objetivo eleitoreiro. De maneira irresponsável, eles não respeitam nem a crise do coronavírus e a morte de pessoas”, afirmou Gustinho.

Ele lembra ainda que os adversários criaram blogs apenas para disseminar fakes News em Lagarto. “Eles usam pessoas que foram presas acusadas de estelionato para administrar blogs com o objetivo de desgastar a imagem da prefeita. Recentemente, perderam na Justiça e tiveram de tirar do ar várias matérias fakes contra Hilda”, lembrou.

O desespero da velha política fica evidente ao confrontar com a forma democrática e pelo carisma que a prefeita Hilda tem junto à população. “Eles estão incomodados com Hilda. Ela é bem recebida pelo povo. Agora, tanto Valmir, quanto Sérgio, Fábio e Jerônimo são envolvidos até o pescoço na lama da corrupção e querem colocar esse rótulo em Hilda. Eles querem rebaixar a política de Lagarto ao nível deles”, garante Gustinho.

O deputado garante que o grupo político da prefeita Hilda continuará concentrado em lutar contra o coronavírus – mesmo sem a ajuda da oposição – e vai tocar os demais serviços da Prefeitura. “O que eles fazem é simplesmente uma estratégia política e de marketing para tentar desgastar a imagem da prefeita. Não vão conseguir”, ponderou Gustinho.

