MPSE apoia Campanha “Eu viro carranca pra defender o Velho Chico”

03/06/20 - 16:25:47

O Ministério Público de Sergipe, por meio do Centro de Apoio Operacional de Proteção ao Rio São Francisco e Nascentes, está apoiando a Campanha “Eu viro carranca pra defender o Velho Chico”, promovida pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) para comemorar o Dia Nacional em Defesa do Rio São Francisco, celebrado nesta quarta-feira, 03.

A Campanha enfatiza os graves problemas enfrentados pelo Rio São Francisco e a bacia hidrográfica e chama a atenção para a necessária e urgente revitalização dessa entidade de integração nacional que alimenta a vida e a esperança de cerca de 18 milhões de brasileiros que dependem de suas águas.

Lançada em 2014, a Campanha tem a carranca como símbolo e o objetivo de divulgar o Dia Nacional em Defesa do Velho Chico. A data foi instituída pelo CBHSF para conscientizar as pessoas sobre a preservação do rio e mobilizar todos e todas pelo uso responsável dos seus recursos hídricos. A celebração próxima ao Dia Mundial do Meio Ambiente, 05 de junho, é uma estratégia que coloca o Velho Chico em definitivo no calendário brasileiro de eventos.

O tema de 2020 é “Viva o Velho Chico Vivo!”. Apesar de um rio cheio devido às fortes chuvas ocorridas no final do ano de 2019 e no início deste, ainda tem-se que enfrentar o desafio da pandemia do coronavírus. Na situação atual, falar sobre a preservação e cuidado com o Rio São Francisco serve como ponto de partida para um diálogo sobre a vida e a saúde das pessoas.

Este ano, a campanha é dedicada também aos trabalhadores dos serviços essenciais, que estão na linha de frente na luta contra a pandemia, trabalhando para que as demais pessoas possam ficar em casa e com o intuito de buscar sair mais rapidamente desta catástrofe que atingiu todo planeta.

“Mesmo em meio à pandemia e a nossa preocupação com a saúde de uma forma geral, devemos estar atentos também às questões ambientais, assim como demais assuntos de interesse de todos. O MP de Sergipe abraça essa Campanha e apoia a causa em defesa do ‘Velho Chico’ e da população que precisa dele

. Vamos cuidar da saúde do Rio da Integração Nacional também. Datas assim não podem passar em branco”, frisou a promotora de Justiça e diretora do CAOp de Proteção ao Rio São Francisco e Nascentes do MPSE, Allana Rachel Monteiro.

Com informações da Ascom do CBHSF

