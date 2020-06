Nutricionista fala sobre a importância de hábitos alimentares saudáveis no isolamento

03/06/20 - 16:48:09

O período de isolamento social tem sido de mudanças significativas na rotina. Respeitando todas as recomendações dos órgãos de saúde para o enfrentamento da covid-19, muitas pessoas permanecem em casa e lidam com uma nova realidade. Mas é preciso continuar atento aos cuidados com a saúde, através de hábitos saudáveis, a exemplo da alimentação. Alguns fatores sobre a rotina alimentar devem ser observados, como explica a nutricionista do Ipesaúde, Camille Sobral.

“O momento vivenciado por todos nós causa alteração na rotina alimentar de muitas pessoas. A ansiedade, que pode surgir nesse período por exemplo pode contribuir para o aumento no consumo de alimentos mais calóricos e a quantidade de alimentos em geral”, comenta Camille Sobral.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério da Saúde classificam como grupos vulneráveis ao covid-19, os idosos, hipertensos, diabéticos ou com doenças renais e respiratórias. De acordo com a nutricionista Camille Cabral, os cuidados para estes grupos devem ser ainda maiores. “É muito importante ter o controle alimentar para evitar o agravamento de doenças preexistentes e aumento de peso de forma muito acentuada. Por isso é importante estabelecer rotinas e horários para realizar as refeições”, conta.

Manter uma alimentação saudável e balanceada pode contribuir para o fortalecimento do sistema imunológico, que são as milhões de células que agem na defesa do organismo contra bactérias, vírus, além de manter o bom funcionamento do corpo. Sobre o assunto, Camille Sobral alerta que alimentos isolados, sozinhos, não aumentam a imunidade.

“Muitos fatores externos podem influenciar a imunidade e a saúde como um todo: má alimentação, estresse, privação de sono, má digestão, absorção de nutrientes, sedentarismo, entre outros. Uma alimentação saudável atua em conjunto para fortalecer o sistema imunológico e auxiliar na proteção de diversas doenças”, disse Camille Sobral.

Obesidade Infantil

Hoje, 3 de junho, no Dia da Conscientização Contra a Obesidade Infantil é mais uma oportunidade para abordar o tema que afeta milhares de crianças no mundo e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a estimativa é que em 2025, o número de crianças obesas no planeta atinja a marca dos 75 milhões e diversas causas estão relacionadas com o fato, a exemplo de ausência de atividade física, excesso de alimentos industrializados entre outros.

A quarentena também pode afetar a rotina das crianças e é fundamental manter um olhar atento dos pais e responsáveis, como pontua Camille Sobral. “As crianças também estão mais em casa e ansiosas. Assim como elas estão em uma rotina para as aulas e atividades escolares, estabelecer horários para realização de refeições é essencial. Uma dica é fazer receitas nutritivas com o auxílio das crianças, pois ao inserí-los no processo pode despertar mais o interesse nos alimentos”, reforça.

Recomendações

A incitativa de mudar antigos hábitos e cuidar ainda mais da saúde pode ser intensificado durante o isolamento social . A alimentação é parte imprescindível nessa construção e a nutricionista Camille Sobral elencou algumas dicas de como isso pode ser possível.

Evite pular refeições e estabeleça horários para realizá-las;

Prefira consumir alimentos in natura e minimamente processados a alimentos industrializados;

Frutas, legumes e verduras devem ser ingeridos diariamente, pois dá disponibilidade maior de vitaminas e minerais que ajudam no sistema imunológico;

Dentre estes nutrientes, vale destacar a vitamina A e os carotenoides presentes nos ovos, vegetais folhosos verde escuros e hortaliças e frutas amarelo-alaranjadas (manga, mamão, goiaba vermelha, abóbora, cenoura, batata doce, espinafre e couve); a vitamina C presente na laranja, acerola, goiaba, caju, goiaba, limão, mamão, brócolis, couve manteiga; o zinco presente em mariscos, carnes vermelhas e ovos; e o selênio, que tem na castanha do Brasil, em peixes (sardinha, salmão);

Consuma fibras a exemplo de farelo de aveia, farinha de banana verde e psyllium, auxiliam no funcionamento intestinal. O intestino é responsável pela absorção de diversos nutrientes e auxilia no processo de imunidade;

Beba pelo menos 2 litros de água ao dia;

Evite realizar refeições assistindo notícias desagradáveis;

Organize uma lista de compras. Isso evita outras saídas para comprar produtos que foram esquecidos;

No tempo livre, após rotina de trabalho em casa por exemplo, faça alongamentos e atividades de respiração. Isso pode ajudar no controle da ansiedade e por consequência ajuda no controle de compulsão alimentar;

Tome banho de sol diariamente (para os que moram em apartamento, se aproximando da janela que recebe a luz solar) isso ajuda a ativar a vitamina D, tão importante para imunidade;

Ter uma boa noite de sono também é fundamental para imunidade.