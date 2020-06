Pimentel solicita testes rápidos para funcionários de agências bancárias e lotéricas

03/06/20 - 16:54:33

Inseridas na lista de atividades essenciais, as agências bancárias e lotéricas estão entre os serviços que foram mantidos durante a pandemia do novo coronavírus. Preocupado com o risco de contaminação dos trabalhadores e da população em geral, o deputado estadual Luciano Pimentel solicitou, através de indicação aprovada nesta quarta-feira, 3, que sejam disponibilizados testes rápidos para detecção da Covid-19 nos funcionários desses estabelecimentos.

“A manutenção dessas atividades exige um cuidado e uma atenção redobrada com a saúde dos trabalhadores. Por prestarem atendimento ao público, mesmo que esses locais estejam adotando a distância mínima entre os clientes e o uso de equipamentos de proteção individual, é importante que os profissionais sejam testados. É uma forma de aumentar a segurança tanto para os funcionários quanto para sociedade”, pontuou Luciano Pimentel.

De acordo com o parlamentar, as agências bancárias estão entre os ambientes com maior índice de proliferação do vírus. “Bancos e lotéricas são locais fechados, alguns com ventilação por ar-condicionado, e registram um grande fluxo de clientes. Esses dias recebi uma estatística que me deixou estarrecido. Entre os infectados, quem mais produz infecção são os hospitais, o transporte coletivo e os bancos. Na Caixa, por exemplo, mais de 30 bancários já foram diagnosticados com Covid-19 e em alguns dos casos foi notificada até a mortes de familiares”, relatou.

Segundo Luciano Pimentel, há informações de bancos privados que fecharam agências em virtude do alto número de funcionários infectados. Para ele, é preciso agir com celeridade para reduzir os riscos de propagação do vírus nas instituições financeiras. “Estou em diálogo constante com o Sindicato dos Bancários de Sergipe para que juntos possamos construir um projeto que contemple essa categoria. Uma classe que desempenha uma função importantíssima, mas que além de vítima se tornou um pólo transmissor do novo coronavírus”.

O deputado ressaltou ainda a necessidade de intensificar a fiscalização junto aos bancos e casas lotéricas. “Quero pedir ao Ministério Público do Trabalho que dê esse acompanhamento e verifique quais são as ações que sendo desenvolvidas para preservar os colaboradores e a população”, enfatizou.

Para Luciano Pimentel, existe uma expectativa de que o Governo do Estado acate a sugestão. “Desde o surgimento dos primeiros casos, o governador Belivaldo Chagas tem mostrado compromisso com os sergipanos e buscado implementar ações que assegurem o bem estar da população. Diante desse histórico, acredito que o Governo de Sergipe irá analisar essa solicitação e fará todo possível para garantir que esses profissionais sejam testados”, concluiu.

Com aprovação unânime, a indicação será encaminhada para o Governo do Estado.

Assessoria Parlamentar