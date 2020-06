Policiais da Força Tática/1°BPM recuperam duas motocicletas roubadas

03/06/20 - 09:52:21

A Polícia Militar, através da Força Tática/1°BPM, recuperou nesta terça-feira (02) duas motos roubadas a poucos instantes no Santa Maria.

Durante patrulhamento, CIOSP informou que duas motos, em locais diferentes do Santa Maria, foram roubadas por dois indivíduos com as mesmas características.

Em diligência a possíveis rotas de fuga, os policias receberam a informação de populares que os suspeitos abandonaram as motos e se evadiram após a aproximação dos policiais.

Diante do fato, as motos foram apresentadas na delegacia para devolução aos seus respectivos proprietários.