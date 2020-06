PROFESSOR ALMIRO OLIVA MORRE AOS 94 ANOS COM SUSPEITO DE CORONAVÍRUS

03/06/20 - 09:00:04

Com suspeita de Covid-19, morreu, nesta quarta-feira (3), professor Almiro Oliva Alves. Ele tinha 94 anos e estava internado num hospital de Aracaju. Irmão do saudoso jornalista João Oliva Alves, Almiro era natural de Riachão do Dantas, tendo sido padre no município sergipano de Carira, na década de 70.

Após deixar a batina, Almiro Oliva Alves ingressou na rede estadual de ensino como professor de Filosofia. Ela também era poliglota e poeta. Casado com Celma Oliva, o educador deixa as filhas Celmira e Mariana, além de uma netinha. A família não informou o horário e local do sepultamento.

Carira decreta luto

Tão logo tomou conhecimento da morte do professor Almiro Oliva, o prefeito de Carira, Arodoaldo Chagas (PSDB), decretou luto oficial no município por três dias. A Câmara de Vereadores também fez uma homenagem pelos relavantes serviços prestados à cidade pelo ex-padre. “Estamos muito sentidos. Professor Almiro foi um divisor de águas para a educação de Carira, tendo implantado o Educandário Paroquial e ajudado a construir o Ginásio João Ribeiro”, afirmou o prefeito, que na juventude foi aluno do professor Almiro.

Fonte Destaque Noticias