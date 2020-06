Rafa Kalimann, recém-contratada como atriz na Globo e escalada para uma série no Globoplay, relembrou dificuldades financeiras ao tentar as carreiras de modelo

03/06/20 - 13:07:51

Rafa Kalimann, recém-contratada como atriz na Globo e escalada para uma série no Globoplay, relembrou dificuldades financeiras ao tentar as carreiras de modelo e atriz em São Paulo durante a adolescência. Emancipada aos 16 anos, a mineira mudou para a maior metrópole do Brasil e morou numa república com mais de dez modelos. Após alguns anos sem conseguir trabalhos no meio, ela desistiu.

– Eu tinha que viver com 120 reais por mês em São Paulo. Só que isso para o meu pai era muito pesado. Eles tiravam da comida de casa para poder me alimentar em São Paulo. Com o tempo, tive que abdicar do curso (de interpretação) – disse ela em entrevista a Bruno De Luca numa live no Instagram, e acrescentou. – Dei murro em ponta de faca. Eu estava panfletando em semáforo, trabalhando como monitora num parque de diversões…

O apresentador perguntou a Rafa se, durante os testes para modelar, ela recebeu propostas indecentes. A influenciadora digital e segunda colocada do “BBB”20 admite que sim:

– Proposta indecente chega até hoje. É inevitável. Se abrir o e-mail da assessoria de vez em quando aparece. Mas não (chega) muito.

Rafa Kalimann diz ainda que recorreu à psicoterapia para tratar sua autoestima após sofrer rejeição em testes para modelar:

– Foi tanto (bullying)…. Não sou “sequinha”. Eu tenho curvas. Sempre foi assim, mesmo quando eu era bem magrinha. Eu nunca me encaixei nos padrões estabelecidos para o meio da moda. Quando eu falei “Não quero mais isso” é porque estava sendo muito difícil mesmo, nos aspectos financeiros, de eu não estar evoluindo. Era muito “não”. Depois que tudo isso passou e eu pude desencanar, eu não me aceitei. Tive que fazer terapia porque eu não me aceitava. Por causa do padrão. Eu queria ter perna fina, e as minhas pernas são grossas. Hoje eu me amo do jeitinho que eu sou. Mas até eu chegar nesse processo justamente por esse tempo que passei em São Paulo foi difícil. Eu não me aceitava de jeito nenhum.

