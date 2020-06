CAPITÃO SAMUEL PROPÕE INSALUBRIDADE CUMULADA COM SUBSÍDIO PARA A PM

03/06/20 - 14:52:10

Aprovada pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a Indicação nº 230 que concede ao servidor público militar a direito de insalubridade cumulada com subsídio, diante das condições insalubres inerentes a atividade. A propositura é de autoria do deputado estadual Capitão Samuel (PSC).

“É sabido e consabido que não há garantia constitucional para os servidores militares receberem o adicional de insalubridade previsto no art. 7º, XXIII, da CF/88. Assim como também, na seção III, da CESE, que trata dos servidores públicos militares, não foi atribuído ao servidor militar o disposto no inciso XIV, do art. 29, da CESE”, justificou o parlamentar.

Por Kelly Monique Oliveira – Rede Alese

Foto: Divulgação/pm.se.gov.br