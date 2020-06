Se você não tem algo de bom para mostrar, ataque o seu adversário

03/06/20 - 13:42:40

Na tentativa de tirar o foco dos diários erros administrativos da gestão da prefeita, Hilda Ribeiro, o seu esposo e líder da fábrica de Fake News de Lagarto, o deputado Gustinho Ribeiro, publicou uma matéria querendo transformar seu jeito questionável e nada ético de fazer política como um ato de seu adversário político, Valmir Monteiro.

Quem leu a matéria no mais novo site Ok Cidade, que como o site Interior Política, sabem que ambos só publicam matérias positivas sobre a Prefeitura da Lagarto, na maioria das vezes, sobre ações maquiadas com o intuito publicitário. Ambos os sites, não possuem jornalista credenciado com DRT, em nenhuma delas existe informação em seu expediente, como o nome do responsável pelo site, contatos, email ou se quer endereço fixo, como é regra na Associação Brasileira do Jornalista (ABJ).

Valmir Monteiro é conhecido na cidade como o pai dos pobres e não poderia ser diferente, pois sua gestão foi voltada para o povo e pelo povo, como as casas de taipas que foram substituídas por moradias de alvenaria, as diversas reformas de escolas, praças e ruas. Ele é lembrado até hoje como o homem que trouxe a Universidade Federal de Sergipe, criou o Centro de Especialidades de Sergipe, entre tantos benefícios, realizados em sua gestão.

Por Heriêta Schuster