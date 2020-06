Vereador cria Frente Parlamentar de Apoio e Defesa do Setor de Comércio e Serviços

03/06/20 - 17:02:55

Foi votado hoje, 03.06, durante a sessão On Line da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) o Projeto de Resolução n•08/2019, de autoria do vereador Elber Batalha (PSB) que cria a Frente Parlamentar de Apoio e Defesa do Setor de Comércio e Serviços de Aracaju.

Aprovado em primeira discussão, o projeto o objetivo de criar um mecanismo de defesa ao setor e torna a Câmara de Aracaju uma aliada nos anseios da classe. “O comércio em Aracaju é um setor que vem sendo tão vilipendiado pela Prefeitura Municipal com aumento de impostos e ISS, com taxas abusivas e cada vez mais a tributação se torna excessiva e cumulativa em nosso município. É necessário que tenhamos uma postura clara de que é o empreendedorismo que gera emprego e renda para as pessoas”, justificou Elber Batalha.

Agora, o vereador espera que essa Frente Parlamentar contribua para o crescimento dos setores. “É necessário que cada vez mais parlamentares se engajem nessa Frente. Teremos daqui para frente o desafio de retomarmos a economia, com a reabertura do comércio, retomada das atividades econômicas com preservação dos empregos. Esperamos que a aprovação dessa Frente se reverta em ações efetivas, com proteção e fortalecimento do comércio, como reavaliação tributárias”, espera Elber.

Por Luciana Gonçalves

Foto assessoria