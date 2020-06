ADVOGADO ANALISA IMPACTO DAS CONVENÇÕES VIRTUAIS NO PROCESSO ELEITORAL

04/06/20 - 16:59:22

Pela primeira vez na história do Brasil, as convenções partidárias serão virtuais. A autorização foi dada pelo TSE, em virtude da pandemia da COVID-19. Os partidos terão autonomia para utilizar as ferramentas tecnológicas que entenderem necessárias para as convenções.

No entanto, para o especialista em Direito Eleitoral, Mário Vasconcelos, o ambiente 100% on-line não garante que as convenções ocorram da mesma forma que presencial. “Excluindo-se os grandes centros, o acesso à rede mundial é bastante precário”, afirma.

Para Vasconcelos, o que se vê é que o TSE está buscando, por todos os meios, viabilizar a realização das eleições ainda esse ano. “Porém, temo que a precariedade dos serviços prejudique sobremaneira atos essenciais à democracia”, avalia.

Ainda não há a confirmação, por causa da pandemia, de que as eleições municipais serão realizadas de fato em outubro. Por enquanto, a data está mantida.

da assessoria