Batalhão da Restauração redobra cuidados com novos residentes por conta do Covid-19

04/06/20 - 15:05:37

Com as novas admissões, o Batalhão da Restauração precisou se reinventar para preservar os residentes já internos. Os dependentes que entram hoje, momento em que vivemos a pandemia por conta do Covid-19, todos são orientados a fazer o uso de máscaras, de álcool em gel e ainda passam por um período de isolamento de 15 dias.

O período de isolamento para quem contrai o vírus é de aproximadamente 15 dias, por isso eles passam por este momento como forma de preservar os residentes que já estão na casa. Desta forma, a equipe técnica reservou um dormitório onde só ficam os novos residentes. Lá eles dormem, tomam banho e fazem as suas refeições.

Passados os 15 dias de isolamento, é feita um novo espaço de triagem e ficam mais 8 dias. Lá eles são atendidos por todos os profissionais que compõe a equipe técnica e depois voltam ao convívio com os demais residentes. Esta é uma forma de cuidar de todas as pessoas que enfrentam o tratamento e o momento de pandemia.

Por Anne Isabelle

Foto assessoria