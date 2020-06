Case não irá funcionar nesta sexta-feira, dia 5 de junho

Os serviços presenciais para a realização de novos cadastros e de Atendimento ao Preposto estarão suspensos, retornando à sua normalidade na segunda-feira, 08

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) tem realizado a desinfecção em seus prédios como medida preventiva contra o coronavírus. Nesta sexta- feira, 5, será a vez do Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case) e por isso ele não funcionará nesta data. Com isso, os serviços presenciais para a realização de novos cadastros e de Atendimento ao Preposto estarão suspensos, retornando à sua normalidade na segunda-feira, 08.

Sofrerá alteração também a entrega domiciliar de medicamentos e insumos. Aqueles que seriam entregues na sexta-feira serão levados aos domicílios no sábado, 6. Segundo a coordenadora da Assistência Farmacêutica da SES, Juliana Oliveira de Jesus, os usuários que estavam na escala para receberem os medicamentos na sexta-feira, devem ficar atentos.

“Como o prédio estará fechado para desinfecção, a dispensação se tornou inviável na sexta-feira e os entregadores desse público irão no sábado, então é preciso que as pessoas fiquem bem atentas.”, explicou a coordenadora, acrescentando que na segunda-feira toda a rotina do Case estará normalizada.