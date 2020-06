CONDUTOR PERDE O CONTROLE DO VEÍCULO, ATROPELA DOIS CICLISTAS E FOGE DO LOCAL

04/06/20 - 07:49:48

Um grave acidente registrado no inicio da noite desta quarta-feira (03) deixou duas pessoas feridas. As informações passadas por policiais da CPTran são de que o motorista de um Fiat Uno perdeu o controle da direção na avenida Gasoduto e acabou subindo a pista de ciclismo.

O veículo atravessou o sentido contrário e ainda colidiu frontalmente com uma moto que vinha na outra via deixando o condutor da motocicleta ferido. Os pneus do Fiat Uno foram arrancados com a pancada.

As duas pessoas feridas foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atencimento Móvel de Urgência (Samu). Já um dos motociclistas conseguiu descer a tempo de não ser atingido.

O condutor não prestou socorro às vitimas e fugiu do local.

Informações e foto CPTran