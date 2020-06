Coronel Rocha cobra agilidade no pagamento do auxílio emergencial aos profissionais do PSS

04/06/20 - 12:44:02

O coronel RR Henrique Alves Rocha, usou as redes sociais nesta quinta-feira (04) e fez duras criticas ao anuncio feito pelo prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, que anunciou o auxílio publicou emergencial.

Coronel Rocha, que é pré-candidato a prefeito do município, disse que no mês de março, por determinação do prefeito Marcos Santana, a prefeitura suspendeu os contratos dos profissionais contratados pelo PSS. “Estamos falando de professores, Executores de serviços básicos, Motorista, Intérpretes de Libras, Cuidadores Educadores e Merendeiras, que cuidavam das nossas crianças nas escolas que hoje estão fechadas”.

Rocha diz ainda que “no mês de abril estes profissionais receberam 17 dias de salários, ficando sem receber qualquer remuneração desde então, ou seja, 13 dias de abril e o mês de maio. Iniciou-se o mês de junho e nenhuma perspectiva de receber um auxílio anunciado no mês passado pela prefeitura”, disse.

Se faz urgente a agilização o pagamento deste auxílio emergencial.

O auxílio emergencial é em torno de 30% dos salários base das categorias e foi aprovado pela Câmara de vereadores dia 22 de maio.

Coronel Rocha conclui a cobrança afirmando que “a prefeitura não tem como justificar tamanha demora, pois estes profissionais estão todos cadastrados nas secretarias do município onde prestam serviços. Vale ressaltar que os trabalhadores do PSS não tiveram direito ao auxílio do governo federal”.