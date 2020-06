Delegados entram na Política

04/06/20 - 00:23:40

Diógenes Brayner – [email protected]

A pandemia tomou conta do noticiário já há quase três meses e deve continuar por um bom tempo assim. Políticos não se manifestam publicamente sobre as eleições deste ano e se mostram mais preocupados em cuidar de pessoas e evitar que elas adquiram o já chamado “vírus da morte”. Decisões para conter a expansão do coronavirus vêm sendo adotadas e várias medidas editadas para evitar principalmente uma asfixia no sistema de Saúde público e privado, que começa a sofrer consequência do aumento de infectados.

O coronavirus se tornou assunto tão sério de saúde pública, que os políticos deixaram de tratar sobre candidaturas e de promover articulações para composições, que passaram a impressão de absoluto desapego a qualquer contato que se referisse ao pleito de outubro. Até mesmo um provável adiamento da eleição vem sendo tratado com indiferença. A desculpa é que “primeiro a saúde do povo”. Até certo ponto isso é verdadeiro. De alguma forma o isolamento social impôs essa condição, embora às contas telefônicas de pré-candidatos a prefeito e a vereador estão chegando bem acima do que pagavam há seis meses.

Quer dizer: as conversas políticas vêm sendo feitas literalmente ao “pé-de-ouvido”, mesmo que as soluções não sejam tão confiáveis quanto pessoalmente. Embora todos se voltassem para o coronavirus, em nenhum momento se deixou de cumprir a legislação eleitoral dentro do prazo determinado, como é o caso das mudanças de partido, quanto às desincompatibilizações de cargos para ter o direito de requerer candidatura. Hoje mesmo se dará um afastamento de função que não se esperava até ontem, quando esta coluna anunciou a provável pré-candidatura da delegada chefe Katharina Feitosa (PSD), à vice-prefeita na chapa liderada pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT).

Havia excessiva discrição sobre a candidatura da Katharina. Até ontem muito pouca gente sabia até mesmo da filiação da delegada, enquanto as conversas avançavam sobre sua pré-candidatura de forma excessivamente sigilosa, exatamente para evitar excessos de comentários. A delegada inclusive topou na hora disputar o mandato e está animada para a nova experiência, embora saiba que o assunto será tratado mais adiante, dentro do partido, e que ela precisará de apoio dentro da legenda, que tem outros nomes à disposição, como o de Jorginho Araújo.

A luz para por Katharina na chapa majoritária de Edvaldo acendeu com a disposição da também delegada Danielli Garcia de disputar a Prefeitura de Aracaju pelo Cidadania e se consolidou com a presença da delegada Georlize Teles, como pré-candidata do DEM, e do delegado Paulo Márcio também disputando a Prefeitura pelo DC. Se todas essas candidaturas se consolidem, demonstra que a profissão passará a ser “caso de política” e deve chamar a atenção de outros profissionais da área para tentar novas empreitadas em 2022, seguindo o exemplo do senador Alessandro Vieira (Cidadania), que também é delegado e foi às urnas no pleito de 2018, sem que ninguém acreditasse em seu sucesso.

Bomba confirmada

Delegada chefe Katharina Feitosa (PSD) vai deixar o cargo hoje e se desincompatibiliza para se colocar à disposição do partido e ser candidata a vice na chapa do prefeita Edvaldo Nogueira (PDT).

*** A coluna Plenário passou a informação em primeira mão, ontem, e hoje confirmou que o nome de Catharina tem a preferência de um grupo do PSD e do MDB.

Outra surpresa

O deputado estadual Luis Garibaldi Mendonça (MDB) também tem sido cogitado para ser o candidato a vice-prefeito de Edvaldo Nogueira.

*** Conta com o apoio do partido, apesar de, anteriormente, ter dialogado com o DEM para troca de legenda, o que já estaria fora dos seus projetos.

À disposição da sigla

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) diz que a delegada Katharina Feitosa é “outro grande quadro do partido” E acrescenta: “não conversei com ela sobre candidatura a vice ainda, mas é um bom nome com certeza”.

*** Segundo Mitidieri, ela terá que colocar-se à disposição da sigla, assim como fizeram Jorginho Araújo, Robson Viana e Nitinho Vitale.

*** – Não existe certeza de nada sobre candidaturas. Até porque não é uma decisão que cabe apenas a uma pessoa, mas a um agrupamento, disse.

Movimento real

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, diz que os brasileiros tomam consciência e reassumem pra si a responsabilidade de ter de volta o Brasil!

*** Este é mais um movimento real do povo contra o fascismo.

Problema na Saúde

Um grave problema com a pandemia do Covid-19: os médicos e enfermeiros também estão sendo infectados, o que reduz a presença deles para atender aos pacientes.

*** Uma médica confidenciou que profissionais de outras áreas estão com receio de fazer consultas, exatamente porque não sabem quem está infectado ou não.

Curva de descida

A mesma médica, que trabalha em uma UPA, declarou que não há previsão para início da curva de descida do índice de pessoas acometidas: “Tudo ainda é muito complicado”.

*** Segundo ela, sabe-se pouco sobre a doença e não há sinalização da curva de descida, “o que deve acontecer depois de 25 de junho e 15 de julho”, previu.

Cresce no interior

Técnicos da Saúde avaliam que a pandemia está chegando a cidades do interior. Muita gente está sendo infectada do Covid-19 em vários municípios, inclusive os que não decretaram isolamento social.

*** Como a maioria dessas cidades não tem leitos suficientes para atendimento, os pacientes vêm para Aracaju, saturando o sistema de saúde.

Sobre a economia

O empresário e ex-prefeito João Augusto Gama (MDB) disse ontem que não vê uma retomada da economia dentro da normalidade em todo o País.

*** Diz que com um presidente da República despreparado e o povo desamparado não há como se prevê um ajuste na economia.

*** Gama disse ainda que não vê ambiente para um golpe.

Nova conversa

Republicanos terá uma nova conversa com o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) em momento certo, quando passar a pandemia. Pode apoiar sua reeleição.

*** A chance de apoio é grande, mais ainda deve ser discutida muita coisa que surgiu durante o processo de filiações.

*** Houve problemas e atingiram gente do Republicanos.

Retirada de Projeto

O coronel Rocha, pré-candidato a prefeito de São Cristóvão pelo Cidadania, falou sobre o PL 2630, do senador Alessandro Vieira, do seu partido, e disse que “ficou feliz pela retirada de pauta do projeto.

*** Para ele, “alguns pontos precisam ser reavaliados, necessitam de um debate público mais amplo, com maior participação da sociedade civil, através de audiências públicas.”

Fechar negócios

A reabertura da economia deve ter surpresas. Alguns empresários fortes do comércio e da indústria de Sergipe podem fechar os seus negócios definitivamente.

*** Um deles disse que a pandemia afetou o emocional de muita gente, principalmente de quem teve de demitir empregados.

Sessões presenciais

Caso os trabalhos presenciais retornem dia 15 de junho, já tem proposta na Alese para que os deputados possam comparecer ou se manter em casa participando online.

*** Entretanto, a partir de primeiro de julho, todos terão que participar das sessões plenárias normalmente.

Sobre as eleições

Um deputado estadual comentou ontem que a conversa de Valadares Filho (PSD) com o prefeito de Salvado, ACM Neto (DEM), deve ter sido sobre as eleições municipais.

*** Certamente para uma composição em Aracaju, onde Valadares é pré-candidato a prefeito, entre DEM e PSD.

Apenas um bate papo

Pede demissão – A coluna Radar, da revista Veja, publica que Weintraub deve pedir demissão do Ministério da Educação.

Poder360 – Governo Federal teve anúncio veiculado até em site ilegal de jogo do bicho, diz relatório.

Fiscal do Ibama – O desgoverno está matando indígenas ao estimular e não combater garimpos ilegais em terras indígenas!

Hermes Bezerra – O Ministro da Fazenda, Paulo Guedes, quer voltar aos braços do FMI, 15 anos após Lula quitar dívida.

Frita mais um – Weintraub deve pedir demissão do Ministério da Educação. Bolsonaro frita mais um e o joga nas mãos do STF que deve mostrar quem é vagabundo.

Poder360 – Para se ter ideia de como está: Presidente do BNB indicado pelo Centrão é exonerado 24 horas depois de tomar posse.

Cidades do interior – Sergipe aumenta número de infectados pelo coronavirus, e pacientes começam a vir de cidades do interior.

Tratamento de câncer – O Senado aprovou, ontem, o Projeto de Lei que facilita o acesso domiciliar a medicamentos para tratamento do câncer.

Cristiana Lobo – O ministro Weintraub pediu ao STF o direito a marcar data e horário para ser ouvido no inquérito sobre racismo.