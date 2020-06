DEPUTADO IRAN DEFENDE PERMANÊNCIA DE SERGIPE NO CONSÓRCIO DO NORDESTE

04/06/20 - 14:42:47

O deputado Iran Barbosa (PT), defendeu na sessão remota desta quinta-feira, 4, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a permanência do Estado de Sergipe no Consórcio do Nordeste. Ele deixou claro, no entanto, que respeita a opinião dos colegas parlamentares que apresenataram projeto solicitando que o estado deixe a organização.

“A Organização de blocos das unidades federadas para defender interesses comuns no Brasil (políticos e econômicos) não é algo novo, embora isso tenha sido historicamente, muito exercitado com muita força, nos estados do eixo Sul/Sudeste. O Norte e o Nordeste sempre ficaram a mercê de uma política que era definida a partir dos interesses do Governo Federal, e eu quero lembrar que estamos dentro de uma federação”, ressalta.

Iran disse que votou a organização de um consórcio no Nordeste para defender os interesses da região frente à nação. “Vejo com muito bons olhos a constituição desse espaço, mas como é uma experiência nova, sempre têm problemas que devem ser solucionados e devem ser vistos para aprimorar as práticas do bloco. A primeira grande licitação que foi feita pelo Consórcio Nordeste para a compra de medicamentos, gerou uma economia gigantesca para os estados que integram o consórcio porque deu uma capacidade maior aos estados de fazerem negócios de grande monta”, cita.

O parlamentar acrescentou ser uma ideia que precisa ser estimulada, valorizada e aprimorada. “Recebo com bons olhos as críticas, me somo a algumas delas, mas outras que tenho acompanhado nas redes sociais são muito mais por razão de disputa política-ideológica epolítica-partidária do que tentar aprimorar uma ideia salutar. Sou favorável porque é uma medida protetiva aos estados da região que precisa de uma atenção especial e Sergipe saíndo desse consórcio, tomará uma posição de isolamento”, entende.

“Os estudos científicos que temos tido acesso em relação ao comportamento da pandemia, são feitos no âmbito do Consórcio do Nordeste. Sabemos que nos municípios como Itabaiana, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, Lagarto e Nossa Senhora da Glória, a doença se espalha de forma mais acelerada. Esses municípios estão com crescimento entre 220% e 712%. Não podemos abrir mão desses dados científicos num momento como esse”, enfatiza acrescentando que segundo a Fiocruz, Sergipe tem o segundo avanço mais acelado da Covid-19 no Brasil, ficando atrás apenas do Tocantins.

