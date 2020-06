Energisa isenta PMA do pagamento do projeto de energia elétrica do Hospital de Campanha

04/06/20 - 16:27:52

O Hospital de Campanha Cleovansóstenes Pereira Aguiar, erguido pela Prefeitura de Aracaju, no Estádio João Hora, para o atendimento de baixa e média complexidade de pacientes diagnosticados com covid-19, recebeu importante doação da empresa Energisa para seu funcionamento. O grupo absorveu o custo gerado com o projeto de fornecimento de energia elétrica da unidade provisória, além de garantir a execução dos serviços que foram realizados no local, sem a cobrança de qualquer custo, o que gerou à administração municipal uma economia aproximada de R$ 12, 3 mil nas ações de combate à pandemia.

A iniciativa, que faz parte do projeto intitulado “Energia do Bem”, foi comunicada à gestão municipal, nesta quinta-feira, 4, através de ofício. No documento, a empresa também informa a cessão de dois transformadores, de 225 kva, necessários ao atendimento da carga instalada no hospital, sem custos adicionais. Para o prefeito Edvaldo Nogueira, a doação “representa um grande gesto”.

“A Energisa é uma empresa que tem sido uma grande parceira da nossa gestão, em diversos momentos importantes. Estamos enfrentando um momento muito difícil e contar com o apoio da iniciativa privada, tem sido fundamental. Tenho dito que, sozinha, a Prefeitura não conseguiria combater a propagação do coronavírus com a eficácia que tem feito. Somente com essa união de esforços podemos fazer mais e melhor. Que esta atitude sirva de exemplo”, destacou o prefeito.

De mesmo modo, a secretária da Saúde, Waneska Barboza, agradeceu ao grupo Energisa pela parceria, considerada por ela como “fundamental neste momento de pandemia, em que o setor público precisa ampliar a sua capacidade de assistência, gerando custos que não estavam previstos, sem diminuir os serviços que já vinham sendo oferecidos à população”. “É muito gratificante receber esta resposta, porque demonstra a grande sensibilidade da Energisa, no sentido de absorver os custos do projeto de fornecimento de energia do Hospital de Campanha. É algo que vem a colaborar, e muito, com a prestação da assistência do serviço em saúde que a Prefeitura vem dispensando aos seus munícipes neste momento delicado”, afirmou a secretária.

O diretor-presidente do grupo Energisa, Roberto Carlos Currais ressaltou, no documento, que a ação é um reconhecimento à importância do Hospital de Campanha de Aracaju. “A construção do hospital no Estádio João Hora representa um esforço fundamental para combater o avanço do coronavírus e para oferecer uma melhor infraestrutura aos cidadãos aracajuanos infectados. Por isso, o custo gerado na obra em questão foi totalmente absorvido pela Energisa, dentro do Projeto Energia do Bem”, salientou.

Hospital de Campanha

Projetado para atender a demanda de baixa e média complexidade, o Hospital de Campanha Cleovansóstenes Pereira Aguiar, localizado no Estádio João Hora, possui 152 leitos. O espaço conta com contêineres, nos quais estão instaladas três salas para DML; duas salas de utilidade; um necrotério, duas salas para paramentação; dois vestiários; quatro banheiros para funcionários; seis salas para descarte de paramentação; 12 banheiros para pacientes; e uma sala para abrigo de resíduos comum e infectante.

Toda a estrutura interna do hospital é climatizada e, além dos leitos, conta com seis postos de enfermagem; seis salas para prescrição médica; seis salas de enfermagem; seis salas para armazenamento de roupas limpas e seis para sujas; seis salas de equipamentos; seis farmácias satélite; uma sala de administração; uma sala de reunião; um laboratório, uma copa e um refeitório; três salas de descanso; uma sala de informática e dois almoxarifados, sendo um para farmácia e um para equipamentos.

Informações e foto AAN