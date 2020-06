Enfermeiros que atuarão no Hospital de Campanha participam de capacitação

04/06/20 - 09:16:55

Na tarde da última quarta-feira, 03, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promoveu uma capacitação com foco na coleta, acondicionamento e transporte de amostras para investigação do Novo Coronavírus (Covid-19). O curso foi direcionado aos enfermeiros contratados para atuar no Hospital de Campanha do município.

O curso, ministrado pela equipe do Laboratório José do Prado Franco Sobrinho, tem como objetivo ampliar o número de profissionais capacitados para a coleta, dando maior agilidade no processo de investigação do Coronavírus. A Biomédica do município, que também é Assessora Técnica do Laboratório Central do Estado (LACEN-SE), Aline Marinho, explica a importância da ação. “O laboratório abre as portas para capacitação de novos servidores, multiplicando o conhecimento para melhor atender a população”, afirma.

Além dos enfermeiros, todos os colaboradores do Hospital de Campanha passaram por treinamento específico para tratar de casos do Novo Coronavírus. “Profissionais da limpeza, maqueiros, equipes de enfermagem, médicos e todos os envolvidos nesse hospital foram devidamente treinados para atender os pacientes com a Covid-19, tomando todas as medidas pra prevenir a disseminação do vírus dentro do ambiente hospitalar”, explica o coordenador de Enfermagem, Breno Cezar.

O Secretário de Saúde, Enock Ribeiro, aproveitou o momento para dar as boas-vindas a equipe de enfermeiros e ressaltou a necessidade do comprometimento com a saúde da população. “Estamos passando por um momento difícil e esse Hospital de Campanha chega como mais um aliado no combate a esse mal. Estamos preparados e capacitados para promover saúde e bem-estar para o povo Socorrense”, conta o Secretário.

Por: Lucas Darnley

Fotos Marina Santana