EX-PREFEITO LAURO ROCHA MORRE E PREFEITO DECRETA LUTO EM SÃO CRISTÓVÃO

04/06/20 - 21:09:56

O prefeito Marcos Santana irá decretar luto oficial de três dias pelo falecimento de Lauro Rocha. Internado em um hospital da capital devido a uma infecção bacteriana, Lauro faleceu nesta quinta-feira (04), aos 82 anos. Por meio de suas redes sociais, Marcos Santana lamentou o ocorrido e exaltou a trajetória política de Lauro, o qual foi prefeito de São Cristóvão por duas vezes, deputado Estadual e secretário municipal de Finanças.

“Seu Lauro, como era conhecido, deixa um legado honroso em nossa cidade. Emprestou seu espírito livre de marinheiro mercante para fortalecer o MDB, ainda na década de 60, e vivenciou a luta pela abertura democrática .Que Deus o receba nessa travessia, Seu Lauro, com o mesmo afeto que o senhor nutria pelos sancristovenses! Fique em paz!”, escreveu.

Histórico – A vida política de Lauro Rocha começou no Rio de Janeiro, quando serviu à Marinha Mercante do Brasil por dez anos. Suboficial e representante da categoria no sindicato, passou a se envolver com causas coletivas e política.

Participou diretamente da eleição de 1966. Na época, o partido teve mais votos que o candidato da Arena, que representava a situação. Seis anos depois, foi candidato a vereador por Aracaju, para ajudar o MDB a conquistar mais espaço na capital, mas não foi eleito.

Em 1976, disputou a eleição para prefeito de São Cristóvão e venceu. Foi eleito deputado estadual e retornou à Prefeitura em 1988.