FABIANO OLIVEIRA DIZ QUE MOMENTO NÃO É DE PENSAR EM CAMPANHA ELEITORAL

04/06/20 - 18:05:39

Sobre a possibilidade de ter seu nome indicado como pré-candidato a vice-prefeito na chapa a ser encabeçada pelo prefeito Edvaldo Nogueira, o empresário Fabiano Oliveira disse que o momento não é para pensar em campanha eleitoral. O Coronavírus exige a união e os esforços de todos para o enfrentamento dessa pandemia que infelizmente está adoecendo e enlutando milhares de família em todo o País. Temos que focar é no o enfrentamento desse mal que paralisou o mundo e está fazendo sofrer também o povo sergipano.

Eleição agora tem que ficar em segundo plano, até porque nós sabemos que vamos ter eleições, mas, não sabemos nem quando e nem como. Agora, só posso reafirmar que estou filiado e, que, antes dessa pandemia coloquei meu nome à disposição do partido para ser pré-candidato ao cargo proporcional de vereador; por aceitar o chamamento para também contribuir com ideias e realizações, principalmente na área de turismo e eventos, que são importantes setores da economia para geração de emprego e renda e onde já atuo como empresário por muitos anos.

A possível indicação do meu nome para cargo majoritário, especialmente vice-prefeito, não discuti nem dentro do partido e nem fora dele. Continuo à disposição para compor a futura chapa de pré-candidatos a vereador de Aracaju.

Mas, no momento, o que me preocupa e me ocupa é a superação da Covid-19 para que com fé em Deus, o mais rápido possível, a gente volte a sorrir, para que todos possam sair de suas casas, ocupar as ruas, trabalhar, produzir e se divertir com muitas vibrações positivas.