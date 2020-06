Gravidez na Adolescência: PL do vereador Cabo Didi é aprovado e institui semana de prevenção

04/06/20 - 08:32:46

Em mais uma Sessão Extraordinária, on line, da Câmara Municipal de Aracaju, o Vereador Cabo Didi (PSC), reapresentou o Projeto de Lei de número 124/2019, que institui a Semana Municipal de Prevenção na Gravidez em Adolescentes. Durante as discussões, os parlamentares elogiaram as atividades exercidas por Cabo Didi e pediram subscrição do PL.

O vereador e ginecologista Manoel Marcos (PSD), disse que projetos como esse demonstram preocupação com a juventude. “A gravidez prematura prejudica não só a adolescente, mas toda a família. Sem falar em doenças sexualmente transmissíveis e endometriose que podem acometer essas jovens”, relatou o médico. A vereadora e defensora pública, Emília Corrêa (Patriota) destacou que adolescentes que se tornam mães, são crianças cuidando de outra criança. “É uma violência. São mulheres que têm seus estados emocional, intelectual, profissional e tantos outros prejudicados. Sem falar que, muitas vezes, são crianças vítimas de abuso sexual e, digo isso, porque minha vida como defensora me mostrou muitos casos. Por isso, parabenizo ao vereador Cabo Didi pelo PL e acrescento que, é da informação que vem a prevenção”, disse a vereadora.

Em 2019, dos quase 6 mil partos realizados na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, em Aracaju, quase dois mil foram de adolescentes. O vereador e defensor público, Elber Batalha (PSB), também chamou atenção para o futuro de uma sociedade mais igualitária. “Abandono de menores é muito comum nas áreas periféricas. Não existe um futuro promissor para uma sociedade se não houver cuidado com as crianças. Didi eu parabenizo o seu empenho em tratar a segurança pública não com braço truculento, mas com atenção a quem mais precisa”.

A proposta do Projeto de Lei é instituir a Semana Municipal de Prevenção da Gravidez na Adolescência no Município de Aracaju e levar ações educativas para diversos ambientes, em especial, para escolas. “Quero agradecer aos nobres colegas parlamentares pelos elogios ao meu trabalho e ao Pl que reapresentamos e foi aprovado. Aprendi com o projeto “Fumaça Zero” a importância de integrar toda família no combate às mazelas”, falou Cabo Didi.

Por Valéria Santana