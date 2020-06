HOMEM DE 70 ANOS MORRE APÓS SER ATROPELADO AO TENTAR ATRAVESSAR A BR-235

04/06/20 - 07:23:04

O idoso Miguel José da Conceição, 70 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (03), após ser atropelado por um veículo na BR-235, no município de Carira.

As informações são de que o acidente ocorreu próximo da caixa d’água, no momento que o idoso tentava atravessar a rodovia. Com o impacto, ele foi arremessado e morreu no local.

Miguel José residia na Lagoa Grande. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo.

Foto redes sociais