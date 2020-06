Iran repudia declarações do presidente da Fundação Palmares

O deputado estadual Iran Barbosa, do PT, que também é membro da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), repudiou, de forma veemente, as recentes declarações do presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, sobre Zumbi e o movimento negro. O tema foi abordado na manhã desta quarta-feira, 3, durante a Sessão Remota da Alese.

Iran lamentou profundamente o fato de que a Fundação Cultural Palmares, órgão que tem o papel de salvaguardar a história e a luta do povo negro brasileiro, seja dirigida por alguém que demonstra desprezo pela causa da Fundação e total incompatibilidade com as atribuições requeridas pelo cargo que ocupa e pelo qual é remunerado, com dinheiro público, uma vez que ataca, de forma reiterada, a história, a luta, a resistência e o movimento organizado do povo negro.

Iran ressaltou que tudo isso ocorre em meio às manifestações antirracistas em curso em diversos países do mundo, inclusive no Brasil, para as quais o presidente demonstra total insensibilidade.

“Em um momento em que, internacionalmente, toda a sociedade se mobiliza contra o racismo, nós assistimos ao presidente da Fundação Cultural Palmares atacar, de forma vil, todo o movimento negro do nosso país. Não toleraremos isso de forma silenciosa”, disse.

Iran denunciou que, conforme gravação largamente apresentada pelos meios de comunicação, o presidente da Fundação Palmares classificou o movimento negro como ‘escória maldita’; desferiu palavras pejorativas contra Zumbi dos Palmares, patrono da Fundação que ele dirige e símbolo da luta contra a escravidão negra no Brasil; e criticou, de forma igualmente inaceitável, o Dia da Consciência Negra, marco de luta e resistência da população negra brasileira, asseverando que dispensará apoio “zero” a esta importante data do calendário nacional reforçada em inúmeros estados e municípios .

“Portanto, este senhor demonstra total incompatibilidade com o cargo que ocupa e não podemos ficar silenciosos diante dessas agressões que não encontram guarida no ordenamento jurídico brasileiro. Gostaria de manifestar a minha repulsa a essas intoleráveis declarações e, contra elas, estou apresentando, para a apreciação do conjunto de colegas parlamentares, uma Moção de Repúdio, para que esta Casa Parlamentar possa firmar posição institucional acerca de fatos tão repulsivos”, posicionou-se Iran Barbosa.

Por Valesca Montalvão