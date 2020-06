KAKÁ ANDRADE ANUNCIA SAÍDA DA PRESIDÊNCIA DO ITPS E FAZ BALANÇO

04/06/20 - 16:13:30

O engenheiro químico Antonio Carlos Porto de Andrade (Kaká Andrade) anunciou na última quarta-feira, 3, o seu desligamento do cargo de diretor-presidente do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS). O afastamento é decorrente do prazo de desincompatibilização eleitoral.

Engenheiro químico e ambientalista com mestrado em Ciências da Educação, MBA em Gestão Empresarial e especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, Gestão de Recursos Hídricos, Auditoria Governamental e Contabilidade Pública, Kaká Andrade assumiu a direção do ITPS em junho de 2018, por meio de nomeação do governador Belivaldo Chagas.

Durante sua gestão no ITPS, foi vice-presidente pela região Nordeste e presidente da Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa, Tecnologia e Inovação (Abipti), integrou o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e foi conselheiro do Instituto de Tecnologia de Pernambuco (ITEP) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em Sergipe.

“Agradeço imensamente aos bravos e competentes colaboradores do ITPS. Juntos conseguimos fazer com que a sociedade sergipana se apropriasse dessa inestimável e quase centenária instituição, berço da ciência e da tecnologia no estado de Sergipe e da famosa escola de Química, que galgou a terceira colocação como uma das mais prestigiadas do Brasil. Juntos também levamos o nome do ITPS por todo o país e investimos, por meio do nosso Museu, o Centro de Memória da Ciência e da Tecnologia em Sergipe (CMCTS), na sua história, que está intimamente ligada ao surgimento do ensino e da prática de química em Sergipe”.

Em sua despedida, Kaká Andrade também agradeceu ao governador Belivaldo Chagas e aos demais integrantes do Governo do Estado. “Quero agradecer a confiança e o apoio do nosso Governador e a parceria e o aprendizado com todos aqueles que fazem esse governo, do qual me orgulho muito de ter feito parte. Despeço-me desta função convicto de que o ITPS, hoje, e mais do que nunca, se transformou numa propriedade da sociedade sergipana, que aprendeu a entender a sua importância histórica para o desenvolvimento do nosso estado”.

Trajetória no ITPS

À frente do ITPS, Kaká Andrade entregou diversas obras como: reforma do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) e das dependências da Gerência Executiva de Metrologia (Geremetro); inaugurações da Central de Esterilização e do Espaço Café com Ciência na Medida Certa; instalação dos sistemas de combate a incêndio e de proteção contra descarga atmosférica; e reestruturação total das instalações elétricas, adequando o sistema às normas técnicas e à atual realidade tecnológica do ITPS, o que contribuiu para a proteção do patrimônio científico e dos colaboradores. Todas essas obras eram antigas demandas e hoje são consideradas a realização de um grande sonho.

A gestão de Kaká Andrade também foi marcada por ações de resgate da história do ITPS. Por meio do Centro de Memória da Ciência e da Tecnologia em Sergipe (CMCTS), o ITPS lançou o livro ‘A Casa da Ciência Química em Sergipe’, obra que relata o surgimento da química no estado e o processo de fundação do Instituto de Química Industrial (atual ITPS); e produziu uma linha do tempo com fatos marcantes da trajetória da instituição. O CMCTS também ganhou notoriedade na gestão de Kaká Andrade, quando passou a intensificar ações itinerantes em escolas públicas e privadas, órgãos públicos e shoppings centers.

Sob o comando de Kaká Andrade, o ITPS criou a Medalha de Incentivo a Ciência e Tecnologia (Professor Antônio Tavares de Bragança). Trata-se de uma homenagem ao professor e cientista sergipano de renome nacional (in memorian) que foi diretor do ITPS durante 36 anos e também uma honraria concedida a personalidades e instituições/empresas que contribuíram para o desenvolvimento da ciência e tecnologia em Sergipe. A medalha carrega ainda uma mensagem de incentivo para que toda a sociedade reconheça a valorização da ciência, tecnologia e inovação como principal ferramenta de desenvolvimento de uma nação.

Ainda na gestão de Kaká Andrade, o ITPS fortaleceu os convênios com Inmetro, Sedurbs/Serhma, SergipeTec, Fapitec, assim como firmou novas parcerias com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, Agrese e Cohidro. Também foram iniciadas as tratativas para formalização de convênios com a Secretaria de Estado da Saúde, Deso e Adema.

Entre os diversos benefícios dessas parcerias, estão o intercâmbio de informações entre o ITPS e diversos órgãos do governo; e o atendimento, por parte do ITPS, das demandas de análises físico-químicas desses órgãos, proporcionando a circulação de recursos dentro do próprio estado e, consequentemente, o aumento da sustentabilidade do ITPS.

Kaká Andrade também inseriu o ITPS nas ações do Governo de Sergipe para enfrentamento ao novo coronavírus. Com auxílio dos recursos oriundos do convênio do ITPS com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), o órgão de pesquisa passou a produzir álcool em gel para doação, assim como, destinar materiais de limpeza para órgãos da Administração Estadual e instituições filantrópicas.

Por Verlane Estácio

Foto assessoria