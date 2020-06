LIDER DA OPOSIÇÃO PEDE QUE SERGIPE SEJA RETIRADO DO CONSÓRCIO DO NORDESTE

04/06/20 - 14:21:58

O líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Dr. Samuel Carvalho (Cidadania 23), pede revogação da Lei 8.536/2019 por entender que Sergipe não avançou após fazer parte do Consórcio do Nordeste.

Apesar de votar a favor do Projeto de Lei (PL) que incluiu Sergipe no Consórcio, Dr. Samuel apoia PL nº 134/2020 de autoria do deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) que pede a revogação da lei. “Nós entendemos que o consórcio não mostrou para que veio, apesar de prometer unificar e baratear aquisição de materiais, compartilhar tecnologias de gestão e propor integração de quadros de profissionais na atuação em frentes como saúde, educação e segurança. Vemos que nada disso tem sido feito de forma eficaz, por isso, apoio o PL que pede a revogação da lei”, afirmou.

O deputado citou ainda que em meio a uma pandemia que atinge cerca de 8.000 sergipanos com Covid-19, o Consórcio do Nordeste não entregou os respiradores para o estado. “Será que um consórcio que é para trazer soluções para estados do Nordeste não checou se a empresa que vendeu os respiradores era confiável? O governo gastou cerca de R$ 15 milhões e nenhum respirador foi entregue porque houve uma fraude na venda dos equipamentos hospitalares. Enquanto isso, sergipanos morrem por falta de respiradores”, lamentou o líder da oposição.

Por Cris Silva