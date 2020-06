Live Sonzeira Solidária ocorre nesta quinta-feira, 4, em prol do Same

04/06/20 - 07:30:48

Esta marcada para esta quinta-feira, 4, a partir das 19h, a Live Sonzeira Solidária em prol do Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição (Same), com objetivo principal de arrecadar alimentos e dinheiro – com a pandemia do coronavírus as doações para a instituição diminuíram. O show virtual terá como atrações os cantores de arrocha Levy Vianna e Jairo Lima, e apresentação do digital influencer Eduardo Gimenez.

A live será transmitida no canal de YouTube BCE TV e no perfil da Augustus Produções (@augustusproducoes) e de Eduardo Gimenez (@eduardogimenezfasano), ambos no Instagram.

Um dos idealizadores da Live Sonzeira, Antonio Henrique Souza, conhecido como Riquinho, resolveu promover a show virtual após saber, através de amigos e da mídia, que o Same estava passando por dificuldades financeiras. “A nossa intenção é arrecadar alimentos e dinheiro para ajudar realmente o Same, pois os idosos de lá estão precisando. Quando soube da situação, fiquei sensibilizado, pois, além da questão financeira, tem o fato também deles não poderem receber visitas para evitar o contágio do vírus. Então, comecei a espalhar a ideia da live e a galera se solidarizou, a exemplo dos cantores que participarão do show virtual, o Levy Vianna e o Jairo Lima”, explica.

Durante a live Sonzeira, os espectadores poderão doar dinheiro ou alimentos pelo WhatsApp e pelo aplicativo Picpay por meio de QR Code. Também serão divulgadas as contas bancárias do Same ao longo das apresentações dos cantores.

De acordo com o diretor-presidente do Same, Antonio Costa Almeida, toda ajuda é válida para o lar neste momento de pandemia. “A nossa maior necessidade é ajuda financeira mesmo, pois temos 60 idosos acolhidos, 52 profissionais fixos, com carteira assinada, e precisamos honrar com os nossos fornecedores, energia, água, manutenção. Então, a Live Sonzeira, com certeza, será uma oportunidade de divulgar mais a nossa instituição que tem 70 anos de existência, mas muita gente, principalmente a juventude, não conhece”, afirma Antonio.

Ainda segundo o diretor-presidente do Same, as doações para o lar de idosos podem ser feitas presencialmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h, assim como nos finais de semana. O endereço do Same é: Rua Dr. Thales Ferraz, 261, Bairro Industrial, em frente ao shopping.

Contas para doação ao Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição – SAME

Banco do Brasil

Agência: 1224-6

Conta corrente: 4.786-4

Banese

Agencia: 028

Conta corrente: 03.100.198-0

Caixa Econômica

Agência: 2382

Conta corrente: 03.000.232-0

Por Tatianne Melo