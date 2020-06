Maria sugere que Governo libere testes para abrigos e casas de apoio a idosos

04/06/20 - 14:58:30

Através de Indicação, a deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) solicitou hoje (4), ao governador Belivaldo Chagas que adote todos os esforços para garantir a testagem de idosos, bem como funcionários de asilos e casas de apoio, com o objetivo de identificar possíveis infectados pelo Covid-19.

“Essas instituições não têm recursos e as pessoas que vivem ou trabalham nelas estão angustiadas porque não têm acesso ao teste. São homens e mulheres em situação de fragilidade que precisam do apoio do poder público”, afirmou a deputada, ao solicitar à presidência da Assembleia Legislativa que a matéria já conste da pauta da próxima sessão, marcada para a próxima terça-feira.

A medida, explicou Maria, deve alcançar asilos ou casas de apoio públicas e privadas em todo o Estado de Sergipe. Além da testagem, ela sugere que o Governo, também, adote ações educativas e de prevenção junto a essa população, disponibilizando equipamentos de proteção pessoal, como máscara e álcool gel, por exemplo.

“Os idosos figuram entre os que correm mais risco de serem contaminados pelo Coronavírus, dada a dificuldade de controlar quadros virais. Resta, portanto, mantê-los resguardados para evitar serem infectados. E é aí que a ideia de distanciamento social adquire importância, em especial no que diz respeito ao Covid-19”, salientou a deputada, observando que os que moram em asilos estão muito mais suscetíveis a sofrerem uma contaminação em massa.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça