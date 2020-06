MP ofertará na plataforma EaD curso sobre Orçamento Público a membros e servidores - FaxAju

O Ministério Público de Sergipe, por meio da Escola Superior (ESMP), promoverá para membros e servidores o “Curso Orçamento Público”. O curso foi cedido pelo Centro de Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e será ofertado na Plataforma de Ensino a Distância (EaD) do MPSE. Serão disponibilizadas 150 vagas.

O objetivo do Curso é difundir conhecimentos teóricos e práticos acerca da gestão e fiscalização do orçamento público (desde um aspecto conceitual de orçamento, até as especificidades da execução orçamentária), buscando à luz da doutrina e legislação atualmente aplicáveis ao tema; promover a capacitação e o aperfeiçoamento dos participantes, de modo a contribuir com o desenvolvimento de estratégias para acompanhamento da execução orçamentária.

O Curso terá a carga horária de 15 horas/aula e estará disponível de 17 de junho a 17 de julho.

Metodologia e avaliação

O Curso será no formato autoinstrucional, ou seja, não haverá um tutor acompanhando e esclarecendo dúvidas dos cursistas durante o período de realização do curso. Será desenvolvido a partir do estudo do material disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem (AVA), visualização dos links indicados, download dos arquivos anexos. O cursista deverá desenvolver seus estudos de forma autônoma.

Para obter o certificado, o participante será avaliado pela visualização de todas as aulas inseridas nos módulos, bem como a obtenção da nota mínima de 7,0 pontos na avaliação final.

A capacitação será considerada curso oficial de aperfeiçoamento para fins de cômputo no banco de horas da ESMP/SE, a que se refere o art. 6º, IV, §3º da Resolução nº 05/2011 CSMP.

Inscrições

As inscrições estarão abertas a partir do dia 08 de junho – seguem até o dia 14 – e poderão ser feitas através do Sistema de Gestão da ESMP.

Clique aqui e faça a sua inscrição!

Com informações da ESMP/SE