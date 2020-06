PERFIL NO TWITTER DENUNCIA SUPOSTOS FRAUDADORES DE COTAS NA UFS E IFS

04/06/20 - 13:15:37

Depois dos perfis que denunciavam abusos contra mulheres em Aracaju, as redes sociais amanheceram agitadas hoje em Sergipe. Um perfil no Twitter está denunciando supostos fraudadores do sistema de cotas da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Instituto Federal de Sergipe (IFS).

No Twitter, o perfil Fraudadores de Sergipe – UFS e IFS ( @Ufsfraudes ) está publicando fotos, nome completo e data de aprovação no vestibular de pessoas com pele branca que teriam sido aprovadas utilizando as cotas raciais.

Há diversas fotos de loiras e até alguns denunciados com olhos azuis, aprovados em vestibulares de anos anteriores.

A maior parte das denúncias se refere ao curso de medicina, mas há também estudantes de Farmácia, Fisioterapia, Odontologia, Direito e outros cursos.

O perfil pede que mais denúncias sejam feitas e estimula que as possíveis irregularidades sejam denunciadas formalmente à UFS – que aceita apenas relatos sobre o vestibular 2020.

Fonte Blog do Max