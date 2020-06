Proposições de Talysson de Valmir são aprovadas em votação remota

04/06/20 - 14:15:23

Na Sessão Extraordinária Remota realizada pela Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) na manhã desta quinta-feira, 4, os deputados aprovaram, por unanimidade, as Indicações Parlamentares que foram propostas pelo deputado estadual Talysson de Valmir (PL). As quatro matérias de autoria do parlamentar versam sobre a revisão de taxas de irrigação, ampliação de leitos para tratamento da Covid, reforma de escola municipal, e ainda, divulgação de boletins de denúncias relacionadas a violência contra a mulher.

Proposituras

Na Indicação nº 236/2020, Talysson de Valmir, solicita ao governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, bem como à Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), que seja feita a divulgação de boletins diários de denúncias relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher durante o isolamento social ,em razão da pandemia do covid-19.

“Medida visa divulgar boletins diários como forma de assegurar a população e os órgãos de defesa da mulher o acesso de informações oficiais sobre casos em evidência. O boletim deverá conter informações com os números de denúncia, de perícias e número de óbitos registrados pelo Instituto Médico Legal (IML)”, justificou.

O parlamentar também defende, através da Indicação nº 238/2020, “que seja feita a urgente revisão nas taxas cobradas para a utilização dos sistemas de irrigação geridos pelo estado que são da responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro)”.

Saúde

Na indicação nº 239/2020, deputados aprovaram a ampliação do número de leitos na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), no Hospital Regional de Itabaiana, que são leitos reservados para o tratamento de pacientes com a Covid-19.

“Ocorre que o hospital de Itabaiana, Pedro Garcia Moreno, só tem um leito na UTI para pacientes acometidos pela Covid-19. Itabaiana é quarto maior município em população, e atende a paciente da região do Agreste. Estância, por exemplo, com menor número de população tem sete leitos para pacientes com a Covid. Ampliação de leitos garante melhor tratamento do Agreste Central, bem como o não colapso no hospital local”, avalia.

Por meio da Indicação nº 237/2020 foi aprovada a solicitação de urgente realização de obras de reparo no muro da Escola Estadual Eduardo Silveira, localizada no município de Itabaiana, “considerando os sérios danos sofridos durante as chuvas do mês de maio deste ano”, justifica a matéria.

Por Stephanie Macêdo – Rede Alese

Foto: Jadilson Simões