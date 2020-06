RADIOPATRULHA PRENDE JOVEM E APREENDE 4 QUILOS DE COCAÍNA EM ARACAJU

04/06/20 - 09:49:44

Policiais do Batalhão de Radiopatrulha apreendeu cerca de 4 quilos de cocaína e prendeu um jovem no Loteamento Pantanal, no Bairro São Conrado, em Aracaju.

No local, os militares efetuaram a prisão de Tauã Richard Oliveira de Jesus, 19 anos, e apreendeu um quilo de cocaína que estava em um balde e mais seis bolsas com, aproximadamente, 3 quilos do mesmo entorpecente, 34 papelotes e mais 800 gramas de maconha, uma balança de precisão, material para embalar entorpecente, uma peneira de plástico, um caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas e a quantia de R$ 77,00 (setenta e sete reais).

Durante ações de policiamento preventivo pelo bairro São Conrado, militares do BPRp receberam, de populares, a informação de que na Rua Monte das Oliveiras, no Loteamento Pantanal, um indivíduo estaria comercializando e também acondicionando entorpecentes.

Os radiopatrulheiros, após terem colhido todas as informações, deslocaram-se, com brevidade, ao local informado e visualizaram o suspeito manipulando, em um balde, um material semelhante a cocaína, que quando notou a aproximação dos policiais tentou empreender fuga, mas foi interceptado, abordado e identificado como Tauã Richard Oliveira de Jesus, de 19 anos.

Com o suspeito, os militares encontraram e apreenderam um quilo de cocaína que estava no balde, sendo manipulado por Tauâ no momento da aproximação policial, e mais seis bolsas com, aproximadamente, 3 quilos do mesmo entorpecente, 34 papelotes e mais 800 gramas de maconha, uma balança de precisão, material para embalar entorpecente, uma peneira de plástico, um caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas e a quantia de R$ 77,00 (setenta e sete reais).

Tauã Richard Oliveira de Jesus recebeu voz de prisão efoi conduzido com todo o material apreendido a Central de Flagrantes, onde todas as medidas legais e adminsitrativas foram adotadas.

Com informações e foto do SD Oliveira Filho