REITOR CONVOCA COLÉGIO ELEITORAL PARA ESCOLHA DE FUTUROS DIRIGENTES DA UFS

04/06/20 - 16:47:01

O reitor da Universidade Federal de Sergipe, Angelo Roberto Antoniolli, assinou hoje a Portaria Nº 442 convocando o Colégio Eleitoral Especial, constituído em conformidade com o Artigo 22, parágrafo único, do Estatuto da UFS, para uma reunião no dia 15 de julho do corrente ano, às 9 horas, a fim de proceder à eleição de lista tríplice dos nomes para escolha do reitor e vice-reitor, que será encaminhada ao presidente da República, que decidirá e nomeará os futuros dirigentes da instituição.

Na mesma Portaria o reitor determina à Secretaria dos Conselhos Superiores que proceda à convocação dos conselheiros, o que foi prontamente realizado. A secretária Rose Mary Silveira Menezes despachou a Convocação Nº 01/2020/CONSU/CONEPE, convocando os conselheiros. A Convocação informa que a eleição será por videoconferência, através da plataforma Google Meet.

Marcos Cardoso

Gabinete do Reitor