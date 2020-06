Remédio para emagrecer pode causar graves problemas em crianças

04/06/20 - 15:18:45

Obesidade infantil deve ser tratada com boa alimentação, exercícios físicos e acompanhamento pediátrico

A obesidade infantil pode estar relacionada a doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas e além de má formação do esqueleto das crianças. Muito pai faz uso de remédios para seu filho emagrecer, o que pode causar graves problemas no desenvolvimento das crianças. Especialistas afirmam que o mais indicado para tratar a obesidade infantil é alimentação e prática de atividade física, não sendo indicado a utilização de medicamentos para emagrecimento.

“Quando falamos de medicamentos para emagrecer, mesmo em adultos, eles não devem ser utilizados. Deve-se trabalhar as mudanças de comportamento alimentar. A medicação realizada em casa pelos pais pode afetar a saúde das crianças, principalmente, a relação com o corpo que as crianças têm, desenvolvendo preocupações e patologias. O ideal é o acompanhamento de um pediatra”, explicou a nutricionista e professora de UNINASSAU – Centro Universitário Mauricio de Nassau Aracaju, Elizabete Silva Filho.

Há casos de crianças que adoeceram ou, em situações mais graves, vieram a óbito pelo uso de medicamentos, tanto para emagrecer, quanto para engordar. “Na infância, as crianças passam por diversas mudanças, inclusive na sua estrutura corporal, nunca se deve fazer uso de medicamentos sem indicação profissional. Em relação ao peso dos pequenos, ele pode passar por muitas alterações, então estimular uma boa alimentação e prática de atividade física são as indicações para essa fase da vida”, disse a nutricionista.

Dados – Elisabete destaca que a obesidade atinge um em cada cinco brasileiros adultos. “Segundo pesquisa recente divulgada pelo Ministério da Saúde, a parcela da população obesa no país passou de 11,8% para 18,9%. Entre as crianças, existe uma preocupação semelhante: uma em cada três crianças brasileiras já estão acima do peso”, alertou a nutricionista.

