Belivaldo: plano prevê flexibilização para dia 15, mas alguma coisa pode acontecer 2ª feira

05/06/20 - 18:00:48

O governador Belivaldo Chagas (PSD) disse no final da tarde de quinta-feira (04), depois de reunião do Comitê de Retomada da Economia, confirmou: “que fique bem claro, o plano prevê que a gente realmente flexibilize a partir do dia 15, mas é possível que algo aconteça a partir já da próxima segunda-feira (08), mas só vou confirmar isso no dia”.

O governador acrescntou que “também devo dzer que se houve alguma complicação lá para o dia 15, pode ser mantido o seu início naquela data. Se tudo correr bem em relação à ocupação de leitos”. E continuou: “leitos do SUS, nós temos hoje 126, mais 77 da rede privada, mas nosso plano de expansão prevê mais 110 leitos até o final deste mês. Portanto a gente ultrapassa a casa dos 220 leitos de UTI,s só SUS o que nos dá uma tranquilidade”.

– Mas vou repetir: previsão para flexibilização só a partir do dia 15, podendo ter alguma coisa a partir de segunda-feira, mas tudo dependendo não apenas do crescimento da curva de contaminação, que isso é fato, mas principalmente em relação à ocupação de leitos da UTI, concluiu.

Belivaldo disse que o fechamento para avaliação da medida de flexibilização vai depender do que estará acontecendo até o próximo domingo (07) e tudo só será decidido somente na segunda-feira (08), quando será anunciado e se dará um acompanhamento do crescimento ou não da ocupação de leitos.