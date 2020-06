Prefeitura de Boquim inaugura UBS Governador Marcelo Déda

05/06/20 - 16:20:39

A Prefeitura de Boquim entregou mais uma obra de extrema importância. Dessa vez a Unidade Básica de Saúde Governador Marcelo Déda, no conjunto Lagoa Vermelha. A obra de construção da UBS foi retomada na atual gestão e beneficiará também os usuários residentes no Noquinha e Pedro Vieira.

Com a conclusão dos trabalhos a Unidade foi completamente equipada e já inicia os atendimentos na próxima segunda-feira. Por conta da pandemia do novo Coronavírus, a inauguração realizada nessa sexta-feira, 05, aconteceu de forma atípica, sem aglomerações e cumprindo todas as demais recomendações do Ministério da Saúde.

A obra de construção da UBS, orçada em R$ 408 mil, foi realizada através de emenda do deputado federal Fábio Reis. Em sua estrutura conta com Consultórios Médico, de Enfermagem e Odontológico, Farmácia, Sala de Curativo, Sala de Vacina, Recepção, Espaço Multiuso, Sala de Triagem, Sala de Aerossol, Expurgo, CME (Central de Material e Esterilização), Sala de gerência, Copa, Almoxarifado, Banheiros e Sala de observação.

O prefeito Eraldo de Andrade destacou que, a entrega da UBS representa um grande benefício para a comunidade. “Agora mais do que nunca a nossa população precisa de atenção com relação à saúde. Estou muito feliz em estar entregando mais essa grande obra, nessa comunidade que tanto precisa de atenção. Essa UBS que tem uma belíssima estrutura e pronta para iniciar os atendimentos. Agradeço ao deputado Fábio Reis que nos enviou a emenda para a construção dessa Unidade e que entregou conosco essa obra tão importante”, destacou o gestor municipal.

Fábio Reis participou da inauguração e, na oportunidade, assumiu o compromisso de viabilizar emenda para calçamento de ruas do conjunto Lagoa Vermelha. “Fico muito feliz e grato em poder participar dessa inauguração e ter contribuído com uma obra muito importante, que vai proporcionar saúde com qualidade aos moradores desse conjunto. Pedi ao secretário de Obras que faça o levantamento topográfico, irei avaliar para poder dar mais essa contribuição ao município de Boquim”, disse o deputado.

A secretária de Saúde, Ana Cruz de Andrade, destaca que a UBS contará com uma Equipe PSF completa realizando atendimentos diários. “Nessa UBS teremos atendimentos de médico, odontólogo, atendimentos de enfermagem, farmácia básica, além da realização de exames e marcação. Os pacientes, após a consulta, já poderão deixar seus exames agendados na própria unidade, facilitando o acesso para eles”.

GRANDE ALEGRIA

Para a lavradora Rosângela Pinto de Santana, que é moradora do conjunto Lagoa Vermelha, receber a UBS na comunidade é uma grande alegria. “Estou muito feliz, agradeço muito a Prefeitura, a todos os envolvidos, porque essa obra vem beneficiar muito a nós moradores do Lagoa Vermelha. Agora buscar os atendimentos da saúde ficou mais fácil”, disse.

Por Ascom/PMB