Coapaz promoverá Círculos de Construção de Paz para membros e servidores

05/06/20 - 09:45:17

A Coordenadoria Permanente de Autocomposição e Paz do Ministério Público de Sergipe (Coapaz) promoverá, nos dias 18 e 25 de junho e 02 e 09 de julho, das 16h às 18h, Círculos de Construção de Paz para membros e servidores por meio de videoconferência, através do Sistema Meet MPSE. O objetivo é prestar apoio, estimular o diálogo e a compreensão entre os participantes, diante do contexto de pandemia de Covid-19 e do isolamento/distanciamento social.

“A situação de pandemia causada pela Covid-19, implicando em isolamento/distanciamento social, impôs a todos a necessidade de se adaptar a essa nova realidade nas relações sociais como um todo, especialmente no campo do trabalho e da família. Desse modo, servidores e membros do Ministério Público de Sergipe, inseridos nesse contexto, passaram a exercer, em regra, o trabalho em regime de home office, gerando o uso ampliado do meio virtual e a convivência maior com o núcleo familiar, a despeito do distanciamento geral em relação aos demais familiares, amigos e colegas de trabalho. Essa mudança abrupta pode despertar uma série de conflitos internos e externos, ocasionados pelo uso frequente do meio virtual, da convivência intensiva com membros familiares mais próximos e, por outro lado, do distanciamento de demais familiares, amigos e colegas de trabalho”, explicou a coordenadora da Coapaz, Maria Conceição de Figueiredo Rolemberg.

Círculo de Construção de Paz

Os Círculos de Construção de Paz são uma ferramenta social que tem por finalidade facilitar a conexão humana. O objetivo dos círculos é prestar apoio, estimular o diálogo e a compreensão mútuos, auxiliando os participantes a vislumbrarem perspectivas diferentes que estimulem suas reflexões, desenvolvendo um quadro mais completo do contexto ou das causas de um determinado acontecimento ou comportamento para atravessar uma fase de transição da vida.

O mecanismo de funcionamento do círculo se funda na oferta igual e voluntária a todos de participar, falar ou silenciar e ser ouvido pelos demais sem interrupção, através do bastão da fala, buscando sempre a igualdade, a inclusão e a conexão humana, em ambiente seguro e respeitoso, guardado por facilitadores devidamente habilitados.

O círculo proporciona o encontro de seres humanos em sua essência e na mais profunda expressão da verdade, revelando-se instrumento eficiente para a promoção da cultura de paz, cuja dinâmica é alicerçada na contação de histórias e na troca de experiências, que estimulam reflexões e incentivam o reconhecimento da interdependência que rege a vida e une a todos incondicionalmente, sendo possível, nesse ambiente, acolher os sentimentos e as necessidades de todos os participantes.

Inscrições e informações

As inscrições podem ser feitas através do e-mail [email protected], até às 18h da véspera de cada Círculo.

O Círculo terá a duração de duas horas e contará com dois facilitadores. Será realizado por videoconferência, através do Sistema Meet MPSE.

Os facilitadores serão: o promotor de Justiça Julival Pires Rebouças Neto e os servidores Ana Célia Barbosa Matias, Cayo Rubens Castilhano Santos, Jacqueline Almeida Silva e Juliana Vasconcelos de Oliveira Freitas.

Ministério Público de Sergipe