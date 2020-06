CONDUTOR EMBRIAGADO PERDE CONTROLE DA DIREÇÃO E COLIDE EM DOIS VEÍCULOS

05/06/20 - 07:26:36

O motorista de um carro de passeio foi detido na madrugada desta sexta-feira (05) após colidir em um veículo e uma motocicleta que estavam estacionados.

As informações passadas pelos policiais da CPTRAN, são de que o acidente foi registrado na região do São Conrado, quando o condutor do veículo Kadet perdeu o controle da direção e acabou colidindo com uma moto e um veículo estacionados.

A CPTRAN foi acionada e ao chegar no local do acidente, constatou que o condutor de um Kadet colidiu com um Toyota Corola e uma moto que estavam estacionados.

O condutor do Kadet foi convidado a fazer o teste do bafômetro (etilometro) e foi constatada 0.65 mg/ l de alcool no ar expelido (para ser detido, 0.33 mg/ l de alcool no ar) sendo registrada a embriaguez.

O condutor do Kadet foi conduzido a delegacia para o devido procedimento legal.

Com informações e foto CPTRAN